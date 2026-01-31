Φάκελοι Έπστιν: Σε πρώτο πλάνο πρωτοκλασάτος υπουργός των ΗΠΑ– Οι αναφορές σε Τραμπ και Μασκ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή εκατομμύρια νέα αρχεία σχετικά με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν, συμπεριλαμβανομένων e-mail που αναφέρουν ότι ο Χάουαρντ Λούτνικ υπουργός Εμπορίου του Τραμπ, επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Έπστιν για γεύμα, χρόνια μετά την δήλωσή του ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του.

Σε μια άλλη σειρά e-mail, ο δισεκατομμυριούχος και πρώην σύμβουλος του Trump, Ίλον Μασκ, ρώτησε αν ο Έπστιν σχεδίαζε κάποια πάρτι, αλλά αρνήθηκε την πρόσκληση να επισκεφθεί το νησί.

Τα έγγραφα περιέχουν αναφορές σε πολλές εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, των επιχειρήσεων και του θεάματος, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος ήταν φίλος με τον Έπστιν χρόνια πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του.

Για παράδειγμα, ο Κέβιν Γουόρς, τον οποίο ο Τραμπ όρισε την Παρασκευή ως τον επόμενο πρόεδρο της Fed, εμφανίζεται σε ένα email από έναν δημοσιογράφο προς τον Έπστιν, στο οποίο αναφέρονται 43 άτομα, συμπεριλαμβανομένων διασημοτήτων όπως η Μάρθα Στιούαρτ που θα παρευρεθούν σε μια χριστουγεννιάτικη συγκέντρωση

Ο Τοντ Μπλανς, αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η δημοσίευση των εγγράφων της Παρασκευής σηματοδότησε το τέλος των προγραμματισμένων δημοσιεύσεων της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με νόμο που απαιτεί τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Έπστιν.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 3 εκατομμύρια σελίδες, 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση των εγκλημάτων του Έπστιν. Ωστόσο, το σκάνδαλο τον ακολουθεί εδώ και μήνες, εν μέρει επειδή υποσχέθηκε να δημοσιοποιήσει τα αρχεία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αλλά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του αθέτησε την υπόσχεσή του.

Τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνουν εκατοντάδες έγγραφα που αναφέρουν τον Τραμπ, πολλά από τα οποία είναι συλλογές δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης.

Οι αναφορές στον Τραμπ

Ένα αρχείο περιγράφει λεπτομερώς τα εσωτερικά e-mails των ομοσπονδιακών ερευνητών που διερευνούσαν τις σκανδαλώδεις κατηγορίες που αφορούσαν τον πρόεδρο και τον Έπστιν.

Τα email, όλα από τον Αύγουστο του 2025, δεν δίνουν καμία ένδειξη ότι οι ισχυρισμοί είχαν τεκμηριωθεί, και οι ερευνητές σημείωσαν ότι αρκετοί από τους κατήγορους θεωρήθηκαν μη αξιόπιστοι.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε σε δελτίο τύπου ότι ορισμένα από τα έγγραφα περιείχαν αναληθείς και σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του Τραμπ.

Ένα άλλο μήνυμα, του οποίου ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν και οι δύο διαγραφεί, αναφέρει: «Τι λέει ο JE για να πάει στο Mar-a-Lago μετά τα Χριστούγεννα αντί για το νησί του;», αναφερόμενο στο κλαμπ του Τραμπ στη Φλόριντα. Το μήνυμα είναι από το 2012, χρόνια μετά την δήλωση του Τραμπ ότι οι δύο άνδρες σταμάτησαν να συναναστρέφονται.

Τα αρχεία περιλάμβαναν επίσης ένα email που φαίνεται να είναι από το 2002 από τη Μελάνια Τραμπ προς τη Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα και συνωμότρια του Επστάιν, σχετικά με ένα άρθρο του New York Magazine για τον Επστάιν.

«Ωραίο άρθρο για τον JE στο NY mag. Φαίνεσαι υπέροχη στη φωτογραφία», λέει το email. «Τηλεφώνησέ μου όταν επιστρέψεις στη Νέα Υόρκη».

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και άλλες κατηγορίες και τιμωρήθηκε με 20 χρόνια φυλάκιση, ενώ ο Έπστιν πέθανε στη φυλακή το 2019 περιμένοντας τη δίκη του.

Οι σχέσεις Λούτνικ και Έπστιν

Τα email δείχνουν ότι ο Έπστιν και ο Λούτνικ είχαν κανονίσει να συναντηθούν για μεσημεριανό γεύμα στις 23 Δεκεμβρίου 2012, στο νησί του Έπστιν στην Καραϊβική, Little Saint James. Εκείνο το πρωί, η σύζυγος του Λούτνικ έγραψε στη γραμματέα του Έπστιν: «Κατευθυνόμαστε προς εσάς από το St. Thomas» και ρώτησε πού να αγκυροβολήσουν.

Μια μέρα αργότερα, ο βοηθός του Έπριν έστειλε στον Λούτιικ ένα σημείωμα από τον Έπστιν που έλεγε, μεταξύ άλλων, «Χάρηκα που σε είδα».

Τον Νοέμβριο του 2015, ο βοηθός του Έπστιν του προώθησε μια πρόσκληση από τον Λούτνικ για μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στην οικονομική του εταιρεία για την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, Χίλαρι Κλίντον. Η Κλίντον από τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016. Τα αρχεία χρηματοδότησης της εκστρατείας έδειξαν ότι ο Λούτνικ δώρισε 2.700 δολάρια στην εκστρατεία της Κλίντον το μέγιστο ποσό που επιτρεπόταν από το νόμο εκείνη την εποχή.

Τα e-mail έρχονται σε αντίθεση με τα σχόλια του Λούτνικ σε ένα podcast πέρυσι, όταν είχε πει ότι ο Έπστιν, ο γείτονάς του εκείνη την εποχή, τον προσκάλεσε μαζί με τη σύζυγό του γύρω στο 2005 να επισκεφθούν το σπίτι του Έπστιν, όπου έκανε ένα σεξουαλικό υπονοούμενο σχόλιο για ένα τραπέζι μασάζ που είχε στήσει. Ο Λούτνικ είπε ότι ορκίστηκε να «μην βρεθεί ποτέ ξανά στο ίδιο δωμάτιο» με τον Έπστιν.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου δήλωσε σε μια ανακοίνωση ότι ο Λούτνικ είχε «περιορισμένες επαφές με τον κ. Έπστιν παρουσία της συζύγου του και δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις».

Ο Μασκ και το πάρτι

Σε μια άλλη ανταλλαγή email, ο Έπστιν και ο Μασκ συζήτησαν μια πρόσκληση του Έπστιν να επισκεφτεί το νησί του.

«Εκτιμώ πολύ την πρόσκληση, αλλά μια ήσυχη εμπειρία σε ένα νησί είναι το αντίθετο από αυτό που ψάχνω», έγραψε ο Μασκ στον Έπστιν ανήμερα των Χριστουγέννων του 2012. Ο Mασκ είπε ότι «εργαζόταν στα όρια της λογικής» και ρώτησε τον Έπστιν αν είχε «προγραμματίσει κάποια πάρτι», με τον τελευταίο να απαντά αρνητικά.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Μασκ τον κάλεσε για να τον συνοδεύσει μαζί με άλλους για ποτό στο «St. Bart's», πιθανώς το νησί Saint Barthelemy της Καραϊβικής, αλλά δεν είναι σαφές αν οι δύο συναντήθηκαν εκεί.

Οι αμφιβολίες των Δημοκρατικών

Τα έγγραφα δημοσιεύθηκαν εβδομάδες μετά την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου που είχε ορίσει το Κογκρέσο, το οποίο ψήφισε έναν δικομματικό νόμο που απαιτούσε τη δημοσίευση των αρχείων του Έπστιν, παρά τις προσπάθειες του Τραμπ επί μήνες για να το εμποδίσει.

Πολλά από αυτά είχαν υποστεί εκτεταμένη διαγραφή, κάτι που, σύμφωνα με τον Μπλανς, έγινε για την προστασία των θυμάτων ή των εν εξελίξει ερευνών, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που επιτρέπει ο νόμος. Ένα έγγραφο 82 σελίδων, για παράδειγμα, είχε όλες τις σελίδες μαυρισμένες εκτός από μία.

Οι Δημοκρατικοί αμφισβήτησαν αμέσως εάν η κυβέρνηση έχει δώσει όλο το σχετικό υλικό, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε εντοπίσει 6 εκατομμύρια σελίδες που ενδεχομένως είχαν σχέση με την υπόθεση, αλλά δημοσίευσε μόνο 3,5 εκατομμύρια.