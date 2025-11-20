Μπορεί ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης να μην είναι φαβορί για την επιλογή νέου προέδρου του Eurogroup, αλλά, όπως αναφέρει το Politico, «έχει ξεχωρίσει».

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του προέδρου του Eurogroup, Πασκάλ Ντόνοχο, ο οποίος αποχωρεί για να αναλάβει τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας, άνοιξε έναν νέο κύκλο ζυμώσεων στις πρωτεύουσες της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με πέντε διπλωματικές πηγές της ευρωζώνης, ο Βαν Πετέγκεμ θεωρείται το φαβορί για να αναλάβει την προεδρία της ισχυρής ομάδας υπουργών Οικονομικών, μετά την αποχώρηση του Ιρλανδού αξιωματούχου. Η παραίτηση έπεσε ως «κεραυνός εν αιθρία» και έχει προκαλέσει μια άτυπη κούρσα διαδοχής, με τις κυβερνήσεις να αξιολογούν τα πιθανά οφέλη και κόστη μιας νέας υποψηφιότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, η στάση της βελγικής κυβέρνησης στο αμφιλεγόμενο σχέδιο χρήσης των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία έχει δημιουργήσει αναταράξεις.

Το Βέλγιο εμφανίζεται επιφυλακτικό, καθώς φοβάται οικονομικούς και νομικούς κινδύνους από ενδεχόμενη ενεργοποίηση εθνικών εγγυήσεων. Αυτή η στάση μπορεί να αποτελέσει «αγκάθι» για την υποψηφιότητα Βαν Πετέγκεμ, δημιουργώντας χώρο για ανταγωνιστικές υποψηφιότητες από την Ελλάδα και την Ισπανία.

Σχολιάζοντας την πιθανή υποψηφιότητα Πιερρακάκη, το Politico αναφέρει ότι ο υπουργός Οικονομικών είναι ένας «ξεχωριστός διπλωμάτης». «Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η ιδέα, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της και ο Κυριάκος Πιερακάκης είναι ένας υπουργός που έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση στις συνεδριάσεις του Eurogroup και έχει ξεχωρίσει. Ωστόσο, δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ακόμα», προσθέτει το δημοσίευμα.

Στο παιχνίδι βρίσκεται και ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα και στις εκλογές του Ιουλίου, αλλά ηττήθηκε από τον Ντόνοχο. Ωστόσο, η Ισπανία φαίνεται να στοχεύει σε ακόμη υψηλότερη θέση, αυτή της προεδρία της ΕΚΤ ή τον ρόλο του επικεφαλής οικονομολόγου της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η μυστική ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο του Eurogroup αναμένεται να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, σε μια περίοδο που συμπίπτει με τις διεργασίες για τις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ.