Ευθ. Λέκκας: Δεν ξέρουμε ακόμα αν ο σεισμός στην Τουρκία είναι κύριος

«Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός ή όχι», δήλωσε –μεταξύ άλλων– ο πρόεδρος ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ για τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ στην Τουρκία. Ο σεισμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως για το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης όχι για την Ελλάδα. «Δεν σημαίνει ότι κάθε σεισμός που γίνεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη θα επηρεάσει και την Ελλάδα», τόνισε ο Ευθ. Λέκκας.

«Όταν θα ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης θα δούμε τα χαρακτηριστικά για να δούμε εάν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο» ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες ο κ. Λέκκας είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι σε περίπτωση μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη θα μπορούσαν να υπάρξουν ζημιές στον ναό της Αγίας Σοφίας.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη και την Προύσα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ελήφθησαν, το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Ινστιτούτο μέτρησε την ένταση του σεισμού στα 5,2 Ρίχτερ.

