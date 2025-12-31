Deutsche Welle

Παρότι το επόμενο έτος δεν προβλέπονται εκλογές στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες, αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ προσέρχονται στις κάλπες, με πιθανές πολιτικές συνέπειες που υπερβαίνουν τα εθνικά τους σύνορα.



Οι εκλογικές αναμετρήσεις αναμένεται να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα στην Ένωση, τη στάση απέναντι στην ακροδεξιά, αλλά και κρίσιμα ζητήματα όπως η μετανάστευση, η Ουκρανία και οι σχέσεις με τη Ρωσία.

Πορτογαλία

Οι προεδρικές εκλογές της 18ης Ιανουαρίου αποτελούν σημαντικό τεστ για τη δημοκρατική ανθεκτικότητα της χώρας. Αν και ο ρόλος του προέδρου είναι περιορισμένος, η υποψηφιότητα του ακροδεξιού Αντρέ Βεντούρα (Chega) μετά το ισχυρό ποσοστό του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές προκαλεί ανησυχία. Οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν κοντά στο 20%, με πιθανότητες πρόκρισης στον δεύτερο γύρο, ενώ έντονη παρουσία έχει και ο υπερκομματικός, συντηρητικός πρώην ναύαρχος Ενρίκε Γκουβέια Μέλο.

Ουγγαρία

Οι βουλευτικές εκλογές του Απριλίου θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του «ορμπανισμού». Για πρώτη φορά από το 2010, το καθεστώς Όρμπαν απειλείται σοβαρά, καθώς το κόμμα TISZA του Πέτερ Μάγκιαρ εμφανίζεται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις μπροστά από το FIDESZ. Η αναμέτρηση παρακολουθείται στενά από τις Βρυξέλλες, καθώς ενδεχόμενη ήττα του Όρμπαν θα μπορούσε να οδηγήσει την Ουγγαρία σε πιο φιλοευρωπαϊκή πορεία.

Σκανδιναβία και Βαλτικές χώρες

Σουηδία, Δανία και Λετονία οδηγούνται σε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Παρά τη γεωπολιτική τους σημασία ως χώρες κοντά στη Ρωσία, δεν αναμένονται αλλαγές στη σκληρή στάση τους απέναντι στη Μόσχα και στο μεταναστευτικό. Στη Σουηδία το πολιτικό σκηνικό δείχνει σταθερό, ενώ στη Δανία οι Σοσιαλδημοκράτες καταγράφουν σημαντική πτώση και η επανεκλογή τους δεν θεωρείται δεδομένη.

Σλοβενία και Βουλγαρία

Στη Σλοβενία, χωρίς ορισμένη ημερομηνία εκλογών, διαφαίνεται πιθανή επιστροφή του εθνικιστή Γιάνεζ Γιάνσα, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν αμφίρροπη μάχη. Στη Βουλγαρία, η πολιτική αστάθεια συνεχίζεται, με πιθανές νέες βουλευτικές εκλογές και σίγουρες προεδρικές έως τον Νοέμβριο. Η διαδοχή του φιλορώσου Ρούμεν Ράντεφ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ρόλος του Προέδρου είναι κρίσιμος σε περιόδους κυβερνητικών κρίσεων.



Πηγή: DW