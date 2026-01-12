Ευρωπαίος Επίτροπος: Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ

Θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ καταλάμβαναν τη Γροιλανδία με τη βία, καθώς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να συνδράμουν τη Δανία σε περίπτωση που αυτή αντιμετωπίσει στρατιωτική επιθετικότητα. Αυτό δήλωσε τη Δευτέρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Ανδριους Κουμπίλιους.

«Συμφωνώ με τον πρωθυπουργό της Δανίας ότι θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και ότι θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στον κόσμο», δήλωσε ο Επίτροπος, Ανδριους Κουμπίλιους, στο Reuters κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης για την ασφάλεια στη Σουηδία.

Ο Κουμπίλιους δήλωσε επίσης ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη Δανία σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας.

«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, από το πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει τέτοια υποχρέωση των κρατών μελών να συνδράμουν αμοιβαία σε περίπτωση που ένα άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίζει στρατιωτική επιθετικότητα», δήλωσε.

Τραμπ για Γροιλανδία: Έτσι ή αλλιώς θα την πάρουμε - Η άμυνά της βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».

«Το να κάνουμε μια συμφωνία είναι το εύκολο κομμάτι, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα έχουμε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα από το Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν μιλάει για βραχυπρόθεσμη «μίσθωση» της Γροιλανδίας, αλλά μόνο για την απόκτηση αυτού του εδάφους της Δανίας. «Χρειαζόμαστε έναν τίτλο ιδιοκτησίας», είπε.

«Η Γροιλανδία πρέπει να κάνει τη συμφωνία, επειδή η Γροιλανδία δεν θέλει να δει τη Ρωσία ή την Κίνα να αναλαμβάνουν τον έλεγχο», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χλευάζοντας την άμυνα του αυτόνομου δανικού εδάφους.

«Βασικά, η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους. Το ξέρετε αυτό; Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους», είπε. «Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια, και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ΝΑΤΟ μας χρειάζεται πολύ περισσότερο από ότι εμείς αυτό»

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό και, αν επηρεάσει το ΝΑΤΟ, ας είναι. Αλλά, ξέρετε, μας χρειάζονται περισσότερο από ό,τι εμείς τους χρειαζόμαστε, σας το λέω με βεβαιότητα», σχολίασε.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν η κατάληψη της Γροιλανδίας θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις με τη συμμαχία.

«Αν επηρεάζει το ΝΑΤΟ, τότε επηρεάζει το ΝΑΤΟ», δήλωσε. «Αλλά, ξέρετε, μας χρειάζονται πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τους χρειαζόμαστε εμείς. Σας το λέω από τώρα».

Φρεντέρικσεν: Μια αμερικανική επίθεση θα σήμαινε το «τέλος των πάντων»

Η Δανία, στην οποία ανήκει η Γροιλανδία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια αμερικανική επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Συμμαχίας θα σήμαινε «το τέλος των πάντων», συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤΟ και του συστήματος ασφαλείας που δημιουργήθηκε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.