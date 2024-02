Οι 27 χώρες - μέλη της ΕΕ κατέληξαν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες σε συμφωνία για την παροχή επιπλέον βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter)

«Και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα επιπλέον πακέτο στήριξης 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό κλειδώνει σταθερή, μακροπρόθεσμη, προβλέψιμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Η ΕΕ αναλαμβάνει την ηγεσία και την ευθύνη για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ξέρουμε τι διακυβεύεται» έγραψε στην ψηφιακή πλατφόρμα ο Σαρλ Μισέλ.

«Με βάση την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του μηχανισμού Διευκόλυνσης της Ουκρανίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει κάθε χρόνο συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της Διευκόλυνσης με σκοπό την παροχή καθοδήγησης. Εάν χρειαστεί, σε δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επανεξέταση στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου» αναφέρει το κείμενο το συμπερασμάτων στο οποίο οι «27» ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού κάμφθηκαν οι αντιστάσεις του Ούγγρου Πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, η Ουκρανία θα λάβει τη βοήθεια των 50 δις ευρώ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Υπήρξαν έντονες διαβουλεύσεις και συναντήσεις, οι οποίες τελικά οδήγησαν στην άρση του ουγγρικού βέτο.

Χθες στις δέκα και μισή το βράδυ, ο Σαρλ Μισέλ είχε καλέσει τον Μαρκ Ρούτε, τον Όλαφ Σολτς, όπως επίσης και τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και τους έδειξε το προσχέδιο, το οποίο ήταν εκείνη τη στιγμή τροποποιημένο και συμφώνησαν.

Σήμερα το πρωί, συναντήθηκαν ο Σαρλ Μισέλ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Βίκτορ Ορμπάν, όπου έδειξαν στο Ούγγρο πρωθυπουργό το προσχέδιο – αφού είχε προηγηθεί το βράδυ συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν και της Τζόρτζια Μελόνι με τον Βίκτορ Ορμπαν, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Βρυξελλών.

Μετά το αυτό το πρόγευμα εργασίας και αφού είδε ο Βίκτορ Όρμπαν το προσχέδιο, ο Σαρλ Μισέλ συγκάλεσε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας αλλά και άλλους ηγέτες, μέχρι να καταλήξουν στην αίθουσα των συνεδριάσεων.

Και εκεί, ο Σαρλ Μισέλ ρώτησε αν «έχει κάποιος αντίρρηση» και δεν αντέδρασε κανείς.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ χαιρέτισε την απόφαση της ΕΕ να εγκρίνει την παροχή επιπλέον βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ σε διάστημα τεσσάρων ετών στη χώρα του, κάνοντας λόγο για «συνεισφορά» στην «κοινή νίκη» απέναντι στη Ρωσία.

