Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στηρίξει την Νορβηγία για τις έρευνες πετρελαίου στην Αρκτική

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε την Τρίτη υπέρ της νορβηγικής κυβέρνησης σε μια αγωγή για το κλίμα που άσκησαν νέοι ακτιβιστές, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η πολιτική της χώρας για την εξερεύνηση πετρελαίου στην Αρκτική έθετε σε κίνδυνο το μέλλον τους.

Η Νορβηγία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη, με ημερήσια παραγωγή τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου, και δηλώνει ότι σχεδιάζει να αντλεί υδρογονάνθρακες για τις επόμενες δεκαετίες, υποστηρίζοντας παράλληλα τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άν

Η αγωγή που ασκήθηκε το 2022 από έξι άτομα ηλικίας 20 ετών, μαζί με τις οργανώσεις Greenpeace και Young Friends of the Earth, εντάσσεται σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο του δικαίου, όπου οι ενάγοντες προσφεύγουν στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση της Νορβηγίας να χορηγήσει 10 άδειες εξερεύνησης στην Αρκτική Θάλασσα του Μπάρεντς το 2016, οι οποίες, σύμφωνα με τους ενάγοντες, έθεταν σε κίνδυνο το περιβάλλον και στερούσαν από τους νέους το δικαίωμα στη ζωή.

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα ότι δεν υπήρξε παραβίαση», ανέφερε το δικαστήριο με έδρα το Στρασβούργο σε δήλωσή του.

Οι ενάγοντες είχαν ισχυριστεί ότι η Νορβηγία δεν έλαβε δεόντως υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πρόσθετης παραγωγής πετρελαίου και ότι η χώρα παραβίασε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όταν επέτρεψε νέες γεωτρήσεις εν μέσω της κλιματικής κρίσης.

Ζήτησαν την ευρωπαϊκή απόφαση μετά την απόρριψη των αιτημάτων τους για διακοπή της εξερεύνησης από τρία εγχώρια δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νορβηγίας.

Ωστόσο, ενώ οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Νορβηγίας το 2016 είχαν αναβάλει την εκτίμηση των επιπτώσεων στο κλίμα, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το κράτος δεν είχε σεβαστεί το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, ανέφερε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.