Ευχές Τραμπ σε Όρμπαν για την προεκλογική του εκστρατεία: Υπήρξατε ανυποχώρητος στην υπεράσπιση των αξιών σας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «καλή τύχη» στην προεκλογική του εκστρατεία στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, έναν επί μακρόν σύμμαχό του, σε επιστολή την οποία ο Όρμπαν ανήρτησε την Παρασκευή στη σελίδα του στο Facebook.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο στις 7 Νοεμβρίου, όπου ο Όρμπαν έλαβε από τον Τραμπ ετήσια, προσωρινή εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, αποφεύγοντας έτσι μια άνοδο των τιμών η οποία θα έπληττε σφοδρά την οικονομία της Ουγγαρίας, όπως έχει πει ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Στην επιστολή του ο Τραμπ αναφέρεται στην «τολμηρή ηγεσία» του Όρμπαν, η οποία αποτελεί υπόδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανυπομονεί για την «ενίσχυση της συνεργασίας» των δύο ηγετών, όπως λέει, στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της παράνομης μετανάστευσης.

«Υπήρξατε πάντα ανυποχώρητος στην υπεράσπιση των αξιών σας που καθιστούν την Ουγγαρία έναν τόσο καταπληκτικό τόπο-πίστη, οικογένεια και εθνική κυριαρχία», αναφέρει ο Τραμπ στην επιστολή του με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου.

Ο εθνικιστής Όρμπαν αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη, ίσως, πρόκληση της 16χρονης θητείας του από έναν συνδυασμό οικονομικής στασιμότητας, αύξησης του κόστους διαβίωσης και ενός σκανδάλου κακοποίησης σε κρατικά κέντρα κράτησης ανηλίκων, ο οποίος έχει ενισχύσει αντίπαλό του της αντιπολίτευσης το κόμμα του οποίου προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Οι εκλογές πιθανόν να διενεργηθούν τον Απρίλιο.

Τον Νοέμβριο οι δύο ηγέτες είχαν επίσης συνομιλίες σχετικά με διάφορες μορφές οικονομικής βοήθειας παρότι τον περασμένο μήνα ο Τραμπ απέρριψε τον ισχυρισμό του Όρμπαν ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη συμφωνήσει σε παράταση της οικονομικής βοήθειας προς την Ουγγαρία, η οποία ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ο Όρμπαν είπε ότι η Ουγγαρία δεν έχει καταφέρει να διασφαλίσει το είδος της οικονομικής στήριξης, το οποίο αναζήτησε αρχικά στην Ουάσινγκτον, αλλά ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες για ένα πιθανό δίκτυο ασφαλείας.

Στην επιστολή του ο Τραμπ ευχαρίστησε ακόμη τον Όρμπαν για την πρόσκληση να επισκεφθεί την Ουγγαρία και είπε ότι η ομάδα του θα «βρίσκεται σε επαφή» σχετικά με το πρόγραμμά του. Τη Δευτέρα, ο Όρμπαν δήλωσε ότι πιθανολογείται επίσκεψη "υψηλά ιστάμενου" Αμερικανού πολιτικού ενόψει των εκλογών.