«Ευχαριστούμε»: Γιγαντιαίο πανό καλωσορίζει τον Τραμπ στο Τελ Αβίβ

Ένα τεράστιο πανό που ευχαριστεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν από το Channel 12.

Ευχαριστούμε, αναγράφεται στο πανό, στο οποίο παρουσιάζεται το κεφάλι του Τραμπ, τοποθετημένο πάνω σε δύο μπλε γραμμές και μπλε Άστρα του Δαβίδ, που συμβολίζουν τη σημαία του Ισραήλ.

Στο πανό αναγράφεται επίσης η λέξη «σπίτι» στα αγγλικά αλλά και στα εβραϊκά.