Ευχαριστώ Χριστοδουλίδη σε Μακρόν: Έμπρακτη υποστήριξη που εκτιμάται βαθύτατα

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανάρτησή του στο Χ ευχαρίστησε τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν για την υποστήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο.

«Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την έμπρακτη υποστήριξη που εκτιμάται βαθύτατα και την οποία προσφέρει η Γαλλία στην Κύπρο», ανέφερε στην ανάρτηση.

Je remercie chaleureusement le Président Emmanuel Macron @EmmanuelMacron pour le soutien concret et profondément apprécié apporté par la France à Chypre.



La Chypre et la France sont liées par un partenariat stratégique solide et durable. En ces temps de crise, ce partenariat se…

Και πρόσθεσε: «Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με σταθερή και διαρκή στρατηγική συνεργασία. Σε αυτή την περίοδο κρίσης, αυτή η σύμπραξη εκδηλώνεται με στενή συνεργασία και ενεργή αλληλεγγύη μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και ΕΕ.»

Διάγγελμα Μακρόν: Στέλνουμε επιπλέον εναέρια μέσα και άλλη μία φρεγάτα στην Κύπρο

Την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών μέσων προς την Κύπρο ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στο διάγγελμά μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, γνωστοποιώντας ότι μία γαλλική φρεγάτα κατευθύνεται ήδη προς το νησί, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα αεροσκάφη, σε συντονισμό - όπως είπε - «με τους Έλληνες φίλους μας».

Παράλληλα, ο Μακρόν επανέλαβε την υποχρέωση της Γαλλίας να τηρεί τις υποχρεώσεις προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αναφέροντας ότι γαλλικές βάσεις στην περιοχή έχουν δεχθεί πλήγματα και έχουν υποστεί περιορισμένες ζημιές. «Ευθύνη μου είναι να πράξω» είπε ο Μακρόν που εξέφρασε τη στήριξή του στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Εκ παραλλήλου δήλωσε ότι θα παρασχεθούν πρόσθετα μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ, η οποία αναμένεται να φθάσει σε λίγες ώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μία σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες και ότι σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης με την Ελλάδα, θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

«Η Κύπρος, έχει επίσης χτυπηθεί», είπε ο Μακρόν και ανακοίνωσε πως ήδη μια γαλλική φρεγάτα κινείται προς την Κύπρο ενώ υπάρχει συντονισμός «με τους Έλληνες φίλους μας».