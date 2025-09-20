«Έξυπνη» η κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα διεθνή αεροδρόμια της Ευρώπης - Φόβοι για ρωσική ανάμειξη

Πρωτοφανής αναστάτωση προκλήθηκε σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με εγκλωβισμένους επιβάτες σε ατελείωτες ουρές, προσωπικό να προσπαθεί χειροκίνητα να εκδώσει κάρτες επιβίβασης και αποσκευές να συσσωρεύονται, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που έπληξε πάροχο check-in και επιβίβασης για πολλές αεροπορικές εταιρείες.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα ακυρωθεί το 50% των προγραμματισμένων αναχωρήσεων, εξαιτίας των συνεχιζόμενων προβλημάτων που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση, η οποία επηρέασε σειρά μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Η εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη «προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες ουρές και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», σύμφωνα με το Reuters.

Από το βράδυ της Παρασκευής, οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης διεξάγονται χειροκίνητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Σημειώνεται ότι η κυβερνοεπίθεση έπληξε το λογισμικό MUSE της Collins Aerospace, θυγατρικής της RTX, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλές αεροπορικές εταιρείες.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για «διακοπή λειτουργίας σχετιζόμενη με κυβερνοεπίθεση», η οποία επηρεάζει τον ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων και την παράδοση αποσκευών.

Δεν έδωσε ωστόσο λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα των δραστών.

Το Σάββατο, τα αεροδρόμια Χίθροου στο Λονδίνο, Βερολίνου και Βρυξελλών ανακοίνωσαν σοβαρές διαταραχές, ενώ αργότερα μικρές επιπτώσεις ανέφεραν το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και το Κορκ στην Ιρλανδία.

BREAKING: Two European airports have reported experiencing cyber attacks.



Berlin Brandenburg and Brussels airports are advising passengers to check their flight status before travelling to the airport.https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BVv7dSo22X — Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

Η Cirium, εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων, ανέφερε ότι έως το απόγευμα είχαν ακυρωθεί 29 πτήσεις σε Λονδίνο, Βερολίνο και Βρυξέλλες, με όλες τις υπόλοιπες αναχωρήσεις να καταγράφουν κατά μέσο όρο καθυστέρηση μίας ώρας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «εκτεταμένη ή σοβαρή επίθεση» και ότι οι έρευνες για την προέλευση του περιστατικού συνεχίζονται.

Στη Γερμανία, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριών (BSI) ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με το αεροδρόμιο του Βερολίνου για την αντιμετώπιση των «διαταραχών υποδομής».

Στη Βρετανία, το National Cyber Security Centre συνεργάζεται με την Collins Aerospace και τα πληγέντα αεροδρόμια για την εκτίμηση της κατάστασης.

Επιβάτες σε Λονδίνο, Βερολίνο και Βρυξέλλες μίλησαν για σκηνές αβεβαιότητας και κακής ενημέρωσης.

«Δυστυχώς, η αεροπορική με την οποία ταξιδεύω δεν έχει γραφείο εδώ, και έχουμε μείνει στο σκοτάδι», είπε επιβάτης στο Χίθροου.

Στο Βερολίνο, επιβάτες ανέφεραν ότι τους μίλησαν μόνο για «τεχνική βλάβη», χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση.

Η EasyJet δήλωσε ότι τα δρομολόγιά της εκτελούνται κανονικά, ενώ η Delta Air Lines και η United Airlines ανέφεραν μικρές καθυστερήσεις χωρίς ακυρώσεις. Η Ryanair και η British Airways δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού.

AP Photo / Harry Nakos

Η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών διαβεβαίωσε ότι ενημερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη της κρίσης, που υπογράμμισε για μία ακόμη φορά την ευαλωτότητα κρίσιμων υποδομών σε επιθέσεις αυτού του τύπου.

Φόβοι για ρωσική εμπλοκή

Αν και δεν έχουν αποδοθεί ακόμα οι ευθύνες, τα βλέμματα στρέφονται προς τη Ρωσία, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Τα τελευταία χρόνια, ρωσικές ομάδες κυβερνοεγκλήματος έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων εναντίον δυτικών οργανισμών και κρίσιμων υποδομών. Η ομάδα DragonForce είχε πλήξει φέτος μεγάλες βρετανικές αλυσίδες λιανικής όπως η Marks & Spencer και η Harrods, ενώ η ομάδα ransomware BianLian είχε επιτεθεί στην Collins Aerospace ήδη από το 2023.

Η χρονική στιγμή της επίθεσης δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς συμπίπτει με νέα επεισόδια έντασης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Τρία ρωσικά μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή, προκαλώντας την άμεση απογείωση αμερικανικών F-35 για αναχαίτιση. Παράλληλα, δύο ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πολωνικής πετρελαϊκής πλατφόρμας στη Βαλτική.

Ένας πρώην διοικητής της RAF δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να χαράξει «κόκκινη γραμμή» και να καταστήσει σαφές πως μελλοντικές παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το περιστατικό στην Εσθονία, εξέφρασε την ανησυχία του για την κλιμάκωση, λέγοντας πως «θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν την ίδια στιγμή που η Ρωσία εξαπέλυε νέα νυχτερινά πλήγματα σε εννέα ουκρανικές περιοχές, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Το συνδυαστικό αυτό πλαίσιο - κυβερνοεπιθέσεις, στρατιωτικές προκλήσεις και βομβαρδισμοί - ενισχύει την εντύπωση ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί πολλαπλά μέτωπα για να ασκήσει πίεση στη Δύση.