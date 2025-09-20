Συναγερμός από κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Στοχευμένη κυβερνοεπίθεση σε πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει το πρωί του Σαββάτου τη λειτουργία σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου αλλά και στο Χίθροου, ανέφεραν οι αεροπορικές εταιρείες.

Η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους επιβάτες που προβλέπεται να αναχωρήσουν, ανακοίνωσε σήμερα το Αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις.

Η επίθεση έχει καταστήσει τα αυτοματοποιημένα συστήματα εκτός λειτουργίας, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι 10 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και 17 πτήσεις είχαν καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε πότε θα επιλυθεί το πρόβλημα», ανέφερε.

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

«Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το πρόβλημα και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό».

Στους επιβάτες με προγραμματισμένη πτήση για το Σάββατο δόθηκε η σύσταση να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος σε έναν πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε banner στην ιστοσελίδα του. Το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από την ηλεκτρονική αυτή επίθεση, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

BREAKING: Two European airports have reported experiencing cyber attacks.



Berlin Brandenburg and Brussels airports are advising passengers to check their flight status before travelling to the airport.



— Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από «τεχνικό πρόβλημα» σε προμηθευτή.

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι δεν αναμένει ότι το πρόβλημα θα επηρεάσει το πρόγραμμα πτήσεων της για το υπόλοιπο του Σαββάτου, την ώρα που μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ανέφεραν καθυστερήσεις λόγω κυβερνοεπίθεσης.

«Γνωρίζουμε ένα πρόβλημα συστήματος πληροφορικής που επηρεάζει έναν μικρό αριθμό αεροδρομίων. Ενώ λειτουργούμε κανονικά και δεν αναμένουμε ότι αυτό θα επηρεάσει το πρόγραμμα πτήσεων μας για το υπόλοιπο της ημέρας, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε μέσω email εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers.

While the provider works to resolve the problem quickly, we advise…



— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025

«Δεν απειλούνται τα πολωνικά αεροδρόμια»

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις απειλών για τα πολωνικά αεροδρόμια, δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Ψηφιακών υποθέσεων Κριστόφ Γκαβκόφσκι, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις διέκοψαν τη λειτουργία ορισμένων μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

«Συλλέγονται συνεχώς πληροφορίες για την κατάσταση και οι πολωνικές αρχές βρίσκονται σε επαφή με αρχές σε άλλες χώρες», έγραψε στο X.