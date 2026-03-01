Εξήντα πλοία με σημαία Γαλλίας έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο

Eξήντα πλοία υπό γαλλική σημαία ή ανήκουν σε γαλλικές εταιρίες έχουν αποκλειστεί εντός του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με τον γενικό εκπρόσωπο της Ένωσης Γάλλων Εφοπλιστών Λοράν Μαρτένς, επιβεβαιώνοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πληροφορία του ραδιοφωνικού σταθμού France Inter.

Τα πλοία αυτά πέρασαν το Στενό του Ορμούζ και έλαβαν «οδηγία από το Γαλλικό Ναυτικό να κατευθυνθούν σε ασφαλές μέρος», εξήγησε σήμερα ο Μαρτένς, ο οποίος ανέφερε ότι τα γαλλικά πλοία «δεν αποτελούν στόχους προτεραιότητας» και ότι τα πληρώματα είναι «ασφαλή πάνω στα πλοία μέσα στα λιμάνια».