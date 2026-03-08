Έξι μαχητικά F-16 στέλνει η Τουρκία στα Κατεχόμενα - Τι αναφέρει το ψευδοκράτος

Σύνολο έξι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο αναπληρωτής διευθυντής της τουρκοκυπριακής αρχής πολιτικής αεροπορίας, Ασκίν Μεσέλι.

Αρχικά είχε επιβεβαιωθεί ότι τέσσερα τέτοια μαχητικά αεροσκάφη θα αναπτυχθούν στο αεροδρόμιο Ερτσάν (Τύμβου). Ωστόσο, ο Μεσέλι δήλωσε στο Kibris Postasi ότι ο αριθμός των μαχητικών που θα αναπτυχθούν έχει αυξηθεί σε έξι και ότι τώρα αναμένεται να φτάσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Τα αεροσκάφη θα αναπτυχθούν εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και μετά την επίθεση εναντίον της Κύπρου από ιρανικό drone την περασμένη Δευτέρα.