Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των μαρτύρων - Αγροτοσυνδικαλιστές και κυβερνητικά στελέχη στα νέα πρόσωπα

Την επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων, με την κλήση αγροτοσυνδικαλιστών και κυβερνητικών στελεχών, αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιτροπή αποδέχθηκε σχετική πρόταση της ΝΔ στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής νέα πρόσωπα:

1. Γιώργος Ξυλούρης

2. Ανδρέας Στρατάκης

3. Καλλιόπη Σεμερτζίδου

4. Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος Proactive ΑΕ - αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ

5. Λάμπρος Αντωνόπουλος, παραγωγός - τέως πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

6. Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

7. Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

8. Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα

9. Ηλίας Καλφούντζος, ιδιοκτήτης ΚΥΔ

10. Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

12. 'Ακης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας

13. Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον πρωθυπουργό

14. Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας - πρώην υπουργός Επικρατείας

15. Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος ΕΒΕΑ - τέως υφυπουργός στον πρωθυπουργό

16. Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ

Η επιτροπή απέρριψε τα επιπλέον πρόσωπα που πρότειναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, η Μ. Αποστολάκη ζήτησε εκ νέου την κλήση της ορκωτής λογίστριας κ. Μαρκοπούλου, που υπέγραψε τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την κατ' αντιπαράσταση εξέταση συγκεκριμένων μαρτύρων. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΑρ, Νίκη και Πλεύση ζήτησαν την κλήση και του πρωθυπουργού.

Σχολιάζοντας το αίτημα για κατ' αντιπαράσταση εξέταση, ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, έχει συσταθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, ως μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος και τα άρθρα 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής, για την εξέταση ειδικού θέματος δημοσίου ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την απόφαση, το ανωτέρω θέμα συνίσταται στη “διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας”.

Η επιτροπή διενεργεί, κατά το άρθρο 145 του Κανονισμού της Βουλής, κάθε αναγκαία, κατά την κρίση της, έρευνα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε, έχοντας προς τούτο τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών καθώς και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, όπως το δικαίωμα κλήσης και εξέτασης μαρτύρων. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού όμως, της συνολικής διερεύνησης των ζητημάτων που έχουν προκύψει, διαχρονικά και διαρθρωτικά, σε σχέση με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια κατ' αντιπαράσταση εξέταση συγκεκριμένων μαρτύρων δεν παρίσταται πρόσφορο μέσο. Πρόσφορη θα μπορούσε να είναι, αντιθέτως, μια τέτοια κατ' αντιπαράσταση εξέταση, αν το ζητούμενο ήταν η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, οπότε όμως δεν θα είχε συσταθεί εξεταστική, αλλά προανακριτική επιτροπή, στο πλαίσιο όχι πλέον των ελεγκτικών, αλλά των δικαστικών αρμοδιοτήτων της Βουλής.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η Ολομέλεια της Βουλής δεν έχει προχωρήσει -στην πραγματικότητα, έχει απορρίψει- την πρόταση για τη σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο 156 του Κανονισμού της Βουλής. Είναι η επιτροπή αυτή όμως, η προανακριτική επιτροπή, που διερευνά τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα προς τον σκοπό υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοζόμενες ποινικές διατάξεις και διατύπωσης σαφούς πρότασης για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης, με αποτέλεσμα να είναι δυνητικά χρήσιμη προς αυτή την κατεύθυνση ακόμη και η κατ' αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων.