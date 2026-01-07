Εξέγερση στο Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων από ατύχημα σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη - Στους 27 οι νεκροί (vid)

Νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε από ατύχημα στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.

Τουλάχιστον 27 οι νεκροί

Στο μεταξύ, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Τουλάχιστον 27 άτομα έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων πέντε ανήλικοι, στο Ιράν κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα ημερών των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στο παζάρι της Τεχεράνης λόγω της κατάρρευσης της αξίας του νομίσματος και της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού, όπως υποστήριξαν την Τρίτη οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες», γράφει η οργάνωση Iran Human Rights (IHR) στην ιστοσελίδα της, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Οι αρχές έχουν αναγνωρίσει τις οικονομικές δυσκολίες, αλλά κατηγόρησαν δίκτυα που συνδέονται με ξένες δυνάμεις ότι υποκίνησαν τις διαδηλώσεις. Την Τρίτη, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν δεσμεύτηκε να «αντιμετωπίσει τους τελευταίους από αυτούς τους ταραξίες».

Οι διαμαρτυρίες των καταστηματαρχών συνεχίστηκαν την Τρίτη στο παζάρι, με περίπου 150 άτομα να επικεντρώνονται σε οικονομικά αιτήματα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε ορισμένες πόλεις στο δυτικό και νότιο Ιράν, αλλά δεν φτάνουν το μέγεθος των ταραχών που έπληξαν τη χώρα το 2022-23 λόγω του θανάτου της Μαχσά Αμίνι, η οποία πέθανε ενώ βρισκόταν υπό την επιτήρηση της αστυνομίας ηθών για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού κώδικα ενδυμασίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, παρόλο που είναι μικρότερες, αυτές οι διαμαρτυρίες έχουν γρήγορα επεκταθεί από οικονομικά ζητήματα σε ευρύτερες διαμαρτυρίες, με ορισμένους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά των κληρικών ηγετών της χώρας.

Να σημειωθεί ότι η Hengaw, μια κουρδική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.000 έχουν συλληφθεί. Η HRANA, ένα δίκτυο ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 29 άτομα είχαν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, ενώ 1.203 είχαν συλληφθεί, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου.