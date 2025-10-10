Έξαλλος ο Τραμπ με την Ισπανία: Ίσως θα πρέπει να τους αποβάλλετε από το ΝΑΤΟ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε την Πέμπτη στο ΝΑΤΟ να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποβάλει την Ισπανία από τη Συμμαχία, επειδή η χώρα της Ιβηρικής αρνείται να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του Τραμπ, ο οποίος θέλει οι Ευρωπαίοι να δαπανούν περισσότερα για την άμυνα τους.

Ωστόσο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε τότε ότι δεν δεσμεύεται για τον στόχο του 5%, χαρακτηρίζοντάς τον «ασυμβίβαστο με το κράτος πρόνοιας και την παγκόσμια οπτική μας».

Σε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να πείσουν την Ισπανία να ενισχύσει τις δεσμεύσεις της προς τη συμμαχία.

«Πρέπει να αρχίσετε να μιλάτε με την Ισπανία», είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να τους καλέσετε και να μάθετε γιατί υστερούν», για να συμπληρώσει ότι «δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά δεν πειράζει. Ίσως θα έπρεπε να τους αποβάλετε από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά».

Η Ισπανία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της προς τη συμμαχία και κάλεσε σε ηρεμία, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ και πληροί τους στόχους ικανότητας όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες.