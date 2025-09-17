Eurostat: Μειώθηκαν 27% οι αιτήσεις ασύλου τον Ιούνιο του 2025 - Στην Ελλάδα τα υψηλότερα ποσοστά αιτούντων άσυλο

Τον Ιούνιο του 2025, 52.265 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά (πολίτες εκτός ΕΕ) υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας σε χώρες της ΕΕ, σημειώνοντας μείωση 27% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 (71.455) και μείωση 5% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 (54.780).

Υπήρξαν επίσης 8.140 μεταγενέστεροι αιτούντες, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 24% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 (6.555) και αύξηση 7% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 (7.585).

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εκδόθηκαν 194.730 αποφάσεις ασύλου σε πρώτο βαθμό στην ΕΕ, αύξηση 3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (188.675) και μείωση 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (198.665). Από αυτές τις αποφάσεις, το 34% ήταν θετικές (65.735).

Από τη Βενεζουέλα οι περισσότεροι αιτούντες

Τον Ιούνιο του 2025, οι Βενεζουελανοί παρέμειναν η μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων που ζητούσαν άσυλο (7.615 αιτούντες για πρώτη φορά), ακολουθούμενοι από Αφγανούς (4.085), Μπαγκλαντεσιανούς (2.735) και Σύρους (2.315).

Η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία έλαβαν το 74% των αιτούντων για πρώτη φορά.

Η Ισπανία (12.645), η Ιταλία (9.765), η Γαλλία (9.510) και η Γερμανία (6.860) έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) όλων των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά στην ΕΕ.

Το συνολικό ποσοστό αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2025 ήταν 11,6 ανά εκατό χιλιάδες άτομα. Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε χώρας της ΕΕ (την 1η Ιανουαρίου 2025), τα υψηλότερα ποσοστά αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,4), έναντι της Ισπανίας (25,8) και της Κύπρου (24,3).

1.835 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου

Τον Ιούνιο του 2025, συνολικά 1.835 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά στην ΕΕ. Οι υψηλότεροι αριθμοί προέρχονταν από την Ερυθραία (460), το Αφγανιστάν (205) και το Μάλι (190).

Η χώρα της ΕΕ που έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους ήταν η Ολλανδία (450), ακολουθούμενη από την Ισπανία (415) και τη Γερμανία (270).

Μείωση στις θετικές αποφάσεις ασύλου

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι χώρες της ΕΕ χορήγησαν καθεστώς προστασίας σε πρώτο βαθμό σε 65.735 αιτούντες άσυλο, σημειώνοντας μείωση 35% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024 (100.400) και ελαφρά μείωση 1% από το πρώτο τρίμηνο του 2025 (66.405).

Μεταξύ των αιτούντων άσυλο στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς προστασίας σε πρώτο βαθμό στην ΕΕ, το 48% έλαβε καθεστώς πρόσφυγα, το 28% έλαβε ανθρωπιστικό καθεστώς και το 24% έλαβε επικουρική προστασία.

Η Ισπανία (16.060), μπροστά από τη Γαλλία (14.220) και τη Γερμανία (13.450), εξέδωσε τον μεγαλύτερο αριθμό θετικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό. Οι Αφγανοί (13.170), οι Βενεζουελάνοι (12.340) και οι Σομαλοί (3.215) ήταν οι κύριοι δικαιούχοι καθεστώτος προστασίας στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.