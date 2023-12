Eurostar: Απεργία της Eurotunnel προκαλεί προβλήματα στη σήραγγα της Μάγχης

Αιφνιδιαστική απεργία από το προσωπικό της Eurotunnel, της υποθαλάσσιας σήραγγας που συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με την ηπειρωτική Ευρώπη, οδήγησε σε αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων μέσω του τούνελ της Μάγχης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία λειτουργίας της σιδηροδρομικής σύνδεσης Eurostar.

«Λυπούμαστε που αντιμετωπίσατε προβλήματα σήμερα, αυτό οφείλεται σε αιφνιδιαστική απεργιακή κινητοποίηση από το προσωπικό της Eurotunnel», ανέφερε η Eurostar σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, συνιστώντας στους επιβάτες να επαναπρογραμματίσουν το ταξίδι τους, εάν είναι δυνατόν.

Update: due to unexpected strike action by Eurotunnel staff, services are currently not able to proceed through the Channel Tunnel until mid-afternoon at earliest. Trains held en route 9126, 9018, 9023, 9125 will return to their starting point as are now cancelled. >