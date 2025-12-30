Eurostar: Σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας στις 16:00 (ώρα Ελλάδος)

Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας), δήλωσε σε νεότερη ενημέρωση εκπρόσωπος της εταιρείας μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδρότησης για συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 16:00 ώρα Γαλλίας».

Λιγότερο από μια ώρα νωρίτερα η Eurostar ανακοίνωσε την αναστολή «όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών» μέχρι νεωτέρας, μετά από διπλό τεχνικό περιστατικό στη σήραγγα της Μάγχης.

Στην αρχική της ενημέρωση η Eurostar συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους σε αυτό το τρένο που συνδέει τη Βρετανία και τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τι είχε προηγηθεί

Η Eurostar ανέστειλε την Τρίτη τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της από και προς το Λονδίνο μέχρι νεωτέρας, λόγω προβλήματος με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη σήραγγα που συνδέει τη Βρετανία με τη Γαλλία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Σε δήλωση στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα τρένα υψηλής ταχύτητας προειδοποίησε τους επιβάτες να αναμένουν σοβαρές καθυστερήσεις. Ο εκπρόσωπος δήλωσε στο Reuters ότι δεν γνωρίζουν πότε θα επαναληφθούν οι υπηρεσίες και αρνήθηκε να σχολιάσει τον αριθμό των επιβατών που επηρεάστηκαν από τη διακοπή.

BREAKING: Eurostar tells passengers not to travel as they are experiencing issues with the overhead power supply in the Channel Tunnel.



— Sky News (@SkyNews) December 30, 2025

Η διακοπή επηρεάζει έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης, στην κορύφωση της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Τα τρένα Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και τη Disneyland Paris.