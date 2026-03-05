Europol: Αυξημένη απειλή τρομοκρατίας στην Ε.E.

Η πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με «αυξημένη απειλή τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, εξτρεμισμού και κυβερνοεπιθέσεων», δήλωσε η ευρωπαϊκή αστυνομική αρχή Europol στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Ο εκπρόσωπος της Europol, Γιαν Οπ Γκεν Ορθ, δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις κατά των ευρωπαϊκών υποδομών καθώς και εκμετάλλευση της πληθώρας πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με τη σύγκρουση, σύμφωνα με το EFE.

Ομάδες που συνδέονται με το Ιράν θα μπορούσαν να επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες» εντός της Ε.Ε., πρόσθεσε. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

«Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής και του βίαιου εξτρεμισμού στο έδαφος της Ε.Ε. θεωρείται υψηλό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων.

