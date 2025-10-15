Οι χώρες της ΕΕ έχουν πέντε χρόνια για να προετοιμαστούν για πόλεμο, σύμφωνα με ένα στρατιωτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη και το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το POLITICO.

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια επαρκώς ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική δύναμη για να αποτρέψει με αξιοπιστία τους αντιπάλους της, καθώς και να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις», αναφέρει το σχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας αργά την Τετάρτη πριν παρουσιαστεί στο Σώμα των Επιτρόπων την Πέμπτη. Θα υποβληθεί στους ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Οδικός Χάρτης για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 είναι ένα σημάδι του αυξανόμενου ρόλου της ΕΕ στις στρατιωτικές υποθέσεις, μια αντίδραση στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας και στην ασαφή δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Μια στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί μια διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο άμεσο μέλλον», αναφέρει το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πιέζει τις πρωτεύουσες να αγοράζουν όπλα από κοινού και επιθυμεί τουλάχιστον το 40% των προμηθειών άμυνας να είναι κοινές συμβάσεις έως το τέλος του 2027 - από λιγότερο από το ένα πέμπτο που είναι σήμερα. Ο χάρτης πορείας θέτει επίσης στόχους ώστε τουλάχιστον το 55% των αγορών όπλων να προέρχεται από εταιρείες της ΕΕ και της Ουκρανίας έως το 2028 και τουλάχιστον το 60% έως το 2030.

Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ είναι να καλύψει τα κενά των δυνατοτήτων της σε εννέα τομείς: αεροπορική και πυραυλική άμυνα, παράγοντες διευκόλυνσης, στρατιωτική κινητικότητα, συστήματα πυροβολικού, Τεχνητή Νοημοσύνη και κυβερνοχώρος, πυραύλοι και πυρομαχικά, drones και αντι-drones, επίγεια μάχη και ναυτιλία.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η ΕΕ θα συμβάλει στη κινητοποίηση έως και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE για δάνεια έναντι όπλων ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Προγράμματος Άμυνας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ — το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση — του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και, μόλις εγκριθεί το 2027, του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της Ένωσης.

Bloomberg: Η Κομισιόν θέλει κοινά αμυντικά έργα και συστήματα κατά των drones μέσα στο 2026

Η Κομισιόν σχεδιάζει να προτείνει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έναρξη κοινών προγραμμάτων για την αεροπορική άμυνα των χωρών της ΕΕ και την οχύρωση τους έναντι των πτήσεων drones, μετέδωσε την Τετάρτη το Bloomberg επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σχέδιο προτείνει ότι μέχρι το τέλος του 2027 το 40% των προμηθειών της ΕΕ στον τομέα της Άμυνας να προέρχεται από κοινού εντός των μελών της Ένωσης, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τα σημερινά επίπεδα.

Το έγγραφο σημειώνει ότι, ενώ ο συλλογικός αμυντικός προϋπολογισμός της Ένωσης έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2021 - από 218 δισ. ευρώ σε 392 δισ. ευρώ το 2025- οι δαπάνες εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό ασυντόνιστες μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αυτό περιορίζει την ικανότητα της Ευρώπης να επανεξοπλιστεί γρήγορα.

Το σχέδιο προσδιορίζει διάφορους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι κοινές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, καθώς και των drones και των αντι-drones. Και επιθυμεί να δημιουργηθούν συνασπισμοί έως τις αρχές του 2026 για να καθοδηγήσουν αυτά τα έργα, τα οποία, σύμφωνα με το σχέδιο, θα πρέπει να ξεκινήσουν έως τα μέσα του 2026.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συντονίσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, υποστηρίζει, και να δημιουργήσουν γρήγορα συνασπισμούς για την από κοινού κατάρτιση νέων αμυντικών προγραμμάτων. Και αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ξεκινήσουν εντός του επόμενου έτους, εάν η ήπειρος θέλει να επιτύχει τον στόχο της να είναι έτοιμη για μάχη το 2030.

Το σχέδιο, το οποίο εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές, θα παρουσιαστεί την Πέμπτη, πριν το συζητήσουν οι ηγέτες την επόμενη εβδομάδα σε Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Για να τηρηθεί η τελική προθεσμία του 2030 που ορίζει το σχέδιο, η ΕΕ αναφέρει πως τονίζει ότι όλα τα έργα, οι συμβάσεις και η χρηματοδότηση πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2028.

Για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της στρατιωτικής ενίσχυσης της ΕΕ, η Κομισιόν έχει ήδη εγκρίνει ένα ταμείο ύψους 150 δισ. ευρώ που διατίθεται επί του παρόντος για διάφορα έργα. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την ολοκλήρωση αυτών των προσπαθειών έως το τέλος του 2030.

Τα μηνύματα από το NATO

Τα παραπάνω έρχονται καθώς οι υπουργοί Άμυνας του NATO συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε προσερχόμενος στη συνάντηση πως οι ΗΠΑ αναμένουν από τις χώρες να επενδύσουν περισσότερο στην πρωτοβουλία εξοπλισμού για την Ουκρανία, γνωστή ως Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL).

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη πριν από συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας ότι η στρατιωτική συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προστασία των χωρών μελών από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ερωτηθείς αν θα εντείνουν τις προσπάθειές τους, ο Ρούτε είπε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν διαφορετικούς ρόλους — το ΝΑΤΟ παρέχει τις στρατιωτικές δυνατότητες, ενώ η ΕΕ διαθέτει τη «μαλακή ισχύ» της εσωτερικής αγοράς και φροντίζει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι.

Επιπλέον, έστειλε ισχυρό μήνυμα ενότητας λέγοντας πως «σας διαβεβαιώνω ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται πολύ καλά. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ, οι αρμόδιοι επίτροποι, όλοι συνεργαζόμαστε ώστε να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα των δύο οργανισμών. Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό στα δύσκολα θέματα, στον καθορισμό προτύπων, τις δυνατότητες, τη στρατιωτική διάσταση.

Η ΕΕ έχει την τεράστια «ήπια δύναμη» της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής στήριξης, καθώς και την ευθυγράμμιση των κρατών-μελών. Αυτός ο συνδυασμός είναι κρίσιμος. Οι Ρώσοι προσπαθούν να μας διχάσουν. Δεν τα καταφέρνουν. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Ο ίδιος επανέλαβε με έμφαση ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε πιθανό στόχο επίθεσης. «Αν επιχειρήσουν οτιδήποτε εναντίον του ΝΑΤΟ, έχουμε όλα τα μέσα και την εξουσία να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εναέριου και του εδαφικού χώρου του ΝΑΤΟ», δήλωσε.