Η διοίκηση Τραμπ υποστηρίζει στη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε νωρίς την Παρασκευή, ότι ορισμένοι από τους παλαιότερους συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν «τον πραγματικό και πιο έντονο κίνδυνο πολιτισμικού αφανισμού» εξαιτίας της μετανάστευσης και της υποτιθέμενης διάβρωσης των δημοκρατικών αρχών.Σ



Όπως μεταδίδει το CBS News, το έγγραφο κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους υπερεθνικούς θεσμούς ότι επέτρεψαν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και περιόρισαν την ελευθερία του λόγου, προειδοποιώντας πως, «εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε λιγότερο από 20 χρόνια». Επιπλέον, αμφισβητεί εάν ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη θα έχουν επαρκώς ισχυρές οικονομίες και ένοπλες δυνάμεις ώστε να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Το κείμενο υποστηρίζει ότι η Ευρώπη πάσχει από «έλλειψη αυτοπεποίθησης», η οποία αποτυπώνεται κυρίως στη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Παρότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν, όπως σημειώνεται, «σημαντικό πλεονέκτημα σκληρής ισχύος» έναντι της Μόσχας, ο πόλεμος στην Ουκρανία τις έχει οδηγήσει να θεωρούν τη Ρωσία «υπαρξιακή απειλή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει πρόσφατα ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή του 2022, το οποίο συντάχθηκε χωρίς τη συμμετοχή Ουκρανών ή Ευρωπαίων και αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις ρωσικές απαιτήσεις. Το σχέδιο προκάλεσε προσεκτικές διπλωματικές αντιδράσεις από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, που επιχειρούν να διατηρήσουν ενιαίο μέτωπο υπέρ της άμυνας της Ουκρανίας.

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας επικρίνει ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για «μη ρεαλιστικές προσδοκίες» σχετικά με την πορεία του πολέμου, ενώ υποστηρίζει – χωρίς αποδείξεις – ότι τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού επιθυμούν τον τερματισμό του, αλλά οι κυβερνήσεις τους «υπονομεύουν δημοκρατικές διαδικασίες» και δεν ανταποκρίνονται.

Το έγγραφο προβλέπει ακόμη ότι «μέσα σε λίγες δεκαετίες», ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να καταστούν «πλειοψηφικά μη ευρωπαϊκά», γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη θέση τους στον κόσμο και στη συμμαχία με τις ΗΠΑ.

Παρά τις επικρίσεις, το κείμενο αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη παραμένει «στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτική» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι στόχος της Ουάσινγκτον είναι «να βοηθήσει την ήπειρο να διορθώσει την τρέχουσα πορεία της».