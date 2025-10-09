Ερντογάν: Θα συμμετάσχουμε και εμείς στην δύναμη για τη Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη (task force) που θα επιβλέψει την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αποκαλώντας τη Χαμάς «παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση», όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την πιστή εφαρμογή των όρων της συμφωνίας. Ως Τουρκία θα συμμετάσχουμε, Θεού θέλοντος, στη δύναμη (σ.σ. task force) που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας στο πεδίο. Θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ανοικοδόμησης μαζί με τη διεθνή κοινότητα, ώστε η Γάζα να ξανασταθεί στα πόδια της...».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην οποία -όπως είπε- «συμβάλαμε ενεργά από την αρχή».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος επέδειξε ισχυρή βούληση για την προώθηση της εκεχειρίας με το ισραηλινό κράτος». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη μου στο Κατάρ και την Αίγυπτο, «που συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας» και συμπλήρωσε: «Συγχαίρω από καρδιάς την παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση Χαμάς για τη σταθερή και συνετή στάση της».