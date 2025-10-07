Ερντογάν σε Πούτιν: Χρειάζεται δυναμική στις συζητήσεις για ειρήνευση στην Ουκρανία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη και δήλωσε ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποκτήσουν δυναμική για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.



Ακόμα, στη συζήτηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις όπως και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της Τουρκίας για λήξη του πολέμου στη Γάζα, συμπλήρωσε σχετικά το ανακοινωθέν από το γραφείο του Ερντογάν.