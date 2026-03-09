Ερντογάν: Προειδοποιήσεις προς το Ιράν να μην προχωρήσει σε περαιτέρω προκλητικές ενέργειες

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε σήμερα την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε περαιτέρω «προκλητικές ενέργειες» μετά την αναχαίτιση ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψαν δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Θραύσματα του πυραύλου κατέπεσαν σε αγρούς του Γκαζιαντέπ, τόνισε το υπουργείο.

«Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις μας, εξακολουθούν να λαμβάνονται εξαιρετικά ακατάλληλες και προκλητικές ενέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας» με το Ιράν, δήλωσε ο Ερντογάν.

Την προηγούμενη εβδομάδα ένας άλλος πύραυλος που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αναχαιτίσθηκε από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην ανατολική Μεσόγειο.