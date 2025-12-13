Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: Η ειρήνη δεν απέχει πολύ

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν απέχει πολύ».

🇷🇺🇹🇷 President of Russia Vladimir #Putin had a meeting with President of Türkiye @RTErdogan



The Leaders held a substantive exchange of views on Ukrainian, regional, and international issues.https://t.co/64dEW19tkI#RussiaTürkiye pic.twitter.com/FYVTApRKjq — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 12, 2025

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ερντογάν.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, ο Ερντογάν προειδοποίησε τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι η περιοχή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως «πεδίο αντιπαράθεσης».

«Αυτό δεν θα ωφελήσει ούτε τη Ρωσία ούτε την Ουκρανία. Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι, μια ρωσική αεροπορική επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε πλοίο τουρκικών συμφερόντων σε λιμάνι της ουκρανικής περιοχής της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή το Κίεβο και ο διαχειριστής του πλοίου.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Ερντογάν είχε θέσει προσωπικά το ζήτημα στον Πούτιν.

Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Ερντογάν είχε ζητήσει «περιορισμένη κατάπαυση του πυρός» όσον αφορά επιθέσεις σε λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, κατά τις διαπροσωπικές συνομιλίες με τον Πούτιν.

Στο αεροπλάνο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι συζήτησε κυρίως τον πόλεμο και τις προσπάθειες ειρήνευσης με τον Πούτιν.

«Όπως όλοι οι άλλοι παράγοντες, ο κ. Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το ζήτημα», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι, η Τουρκία, η οποία έχει επιδιώξει να διατηρήσει σχέσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ελέγχει τα Στενά του Βοσπόρου, μια κρίσιμη διέλευση για τη μεταφορά ουκρανικού σιτηρού και ρωσικού πετρελαίου προς τη Μεσόγειο.