«Πράσινο φως» από Ερντογάν για ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ - Ταχεία ψηφοφορία ζητεί ο Στόλτενμπεργκ

Το πρωτόκολλο της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ υπέγραψε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα και στη συνέχεια το προώθησε για έγκριση στο Τουρκικό Κοινοβούλιο.

Αυτό γνωστοποίησε με ανακοίνωση της και με σχετική ανάρτησή της η τουρκική προεδρία.

The Protocol on Sweden's NATO Accession was signed by President Recep Tayyip Erdoğan on October 23, 2023 and referred to the Grand National Assembly of Türkiye.