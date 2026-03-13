Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα παρασυρθεί σε πόλεμο με το Ιράν

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τουρκία δεν θα παρασυρθεί στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ότι είναι προετοιμασμένη για κάθε απειλή, μετά την αναχαίτιση ενός τρίτου ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε προς την Τουρκία.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, λαμβάνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα κατά οποιωνδήποτε απειλών προς τον εναέριο χώρο μας, όπως κάναμε και χθες το βράδυ», δήλωσε ο Ερντογάν σε δείπνο.

«Η κύρια προτεραιότητά μας είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτή τη φωτιά», πρόσθεσε.





