Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, επιδιώκοντας επανεκκίνηση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενίσχυση του ρόλου της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Οι γραπτές δηλώσεις του, σε απάντηση σε ερωτήματα του Bloomberg, αναδεικνύουν την προσπάθεια του Τούρκου ηγέτη να αξιοποιήσει τη σχέση του με τον πρόεδρο Τραμπ προκειμένου να αποκαταστήσει δεσμούς που είχαν διαρραγεί σχεδόν πριν από μία δεκαετία, μετά την αγορά από την Άγκυρα ρωσικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Η αυξανόμενη σύγκλιση προτεραιοτήτων πολιτικής μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον — που εκτείνεται από την άμυνα και την ενέργεια έως την πορεία περιφερειακών συγκρούσεων — αναδιαμορφώνει τη λεπτή ισορροπία της Τουρκίας ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, του οποίου είναι μέλος, και τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι έθεσε το ζήτημα απευθείας στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντας «άδικη» την απόφαση αποβολής της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της αγοράς ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

«Με την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, προέκυψε μια ευκαιρία να τοποθετηθούν οι σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ σε πιο λογική και εποικοδομητική βάση», δήλωσε ο Ερντογάν, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία της χώρας, Türkiye, που υιοθετήθηκε το 2022.

«Η παραλαβή από την Τουρκία των αεροσκαφών F-35, για τα οποία έχει ήδη πληρώσει, και η επανένταξή της στο πρόγραμμα είναι σημαντικές και αναγκαίες» τόσο για τη βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ όσο και για την άμυνα του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε.

Η Τουρκία επιδιώκει την επιστροφή των συστημάτων αεράμυνας S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία, όπως ανέφερε το Bloomberg τον προηγούμενο μήνα.

Ο Ερντογάν έθεσε το ζήτημα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Τουρκμενιστάν, ένδειξη της προσπάθειάς του να αποκαταστήσει τις αμυντικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Τουρκία επιδιώκει την αγορά αεροσκαφών F-16 Block 70 από τις ΗΠΑ, αν και οι διαπραγματεύσεις για την τιμολόγηση συνεχίζονται. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα αναμένει όρους που να συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, επικαλούμενος ως παράδειγμα την αγορά μαχητικών Eurofighter.