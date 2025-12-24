Ερντογάν για τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ: Δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον κούφιο ήχο του ντενεκέ

Την έντονη ενόχλησή του για την πρόσφατη σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, διαμηνύοντας ότι «μπορούν να γίνουν συμφωνίες, αλλά καμία από αυτές δεν μας δεσμεύει, δεν αλλάζει την πολιτική μας» εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη διευρυμένη σύνοδο των επικεφαλής των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματός του ΑΚΡ.

Όπως ανέφερε, «οι πολιτικές που προάγουν οι χώρες αυτές δεν θα αλλάξουν τη στάση μας», προσθέτοντας σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο ότι «τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του ντενεκέ».».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να υποχωρήσει σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλώνοντας πως «είτε πρόκειται για την Ανατολική Μεσόγειο, είτε για το Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού εμείς δεν παραβιάζουμε δικαιώματα (άλλων), αλλά ούτε και επιτρέπουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας», ενώ τόνισε ότι «δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση και την παραβίαση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων».

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν παγιδευτήκαμε και δεν θα παγιδευτούμε. Δεν υποκύψαμε στις προκλήσεις και δεν θα υποκύψουμε».

Προηγουμένως εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ τονίζοντας ότι η Τουρκία προσεύχεται για τη Γάζα, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό, θα αυξήσει τη βοήθειά της στους Παλαιστινίους και δεν θα αφήσει μόνη της τη Γάζα. «Ως Τουρκία, δεν θα υποκύψουμε, δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» ανέφερε με έμφαση.

Σε άλλο σημείο της ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Είμαστε μια διαφορετική χώρα, ένα πολύ διαφορετικό έθνος. Από το 1071 βρισκόμαστε σε αυτή τη γεωγραφία. Πληρώσαμε τίμημα, αγωνιστήκαμε, δώσαμε τη ζωή μας, πήραμε ζωές. Έτσι καταφέραμε να επιβιώσουμε σε αυτά τα εδάφη για χίλια χρόνια».

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις, ο Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Λίβυου στρατηγού Μοχάμεντ αλ Χαντάντ και των μελών της αποστολής του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια του τραγικού περιστατικού.