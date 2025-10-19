Ερντογάν για την εκλογή Ερχιουρμάν: Θα είμαστε μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα

Ο Τουφάν Ερχιουρμαν κέρδισε τις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα της Τουρκίας, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τον συγχαίρει και να στέλνει μήνυμα πως η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ψευδοκράτους, το οποίο αναφέρει ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρει: «Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχουρμαν, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές, οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην κάλπη, θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερσίν Τατάρ, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» οι οποίες διεξήχθησαν στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζαρνταγ ανακοίνωσε ότι ο Έρχιουρμαν συγκεντρώνει ποσοστό 62,76%% έναντι 35,81% του Ερσίν Τατάρ, με καταμετρημένες τις «ψήφους» και στις 777 κάλπες.

Επομένως, ο Τουφάν Ερχιουρμαν εκλέγεται «πρόεδρος» του ψευδοκράτους από το πρώτο γύρο.