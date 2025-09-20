Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: Θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με τη συνάντηση που προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη συνάντησή τους, στις 25 Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο:

Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.



Başkan Trump ile… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2025

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον πολύτιμο ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ντόναλντ Τραμπ, θα συζητήσουμε πολλά θέματα με τη σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία.

Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!»

Η πρώτη αντίδραση της ελληνικής πλευράς

ι επαφές και οι συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών - μελών του ΝΑΤΟ αποτελούν τον κανόνα εντός της Συμμαχίας και δεν πρέπει να προκαλούν έκπληξη, σχολίασαν ελληνικές πηγές σχετικά με την είδηση ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η αναφορά του Αμερικάνου προέδρου στα F-35 ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν στην Ουάσιγκτον περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα τωνF-35.

Υπενθυμίζεται συναφώς ότι υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμερικάνικου αμυντικού υλικού στην Τουρκία:

(α) η απαγόρευση πώλησης F-35, για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και

(β) οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία λόγω επίσης της κατοχής των S-400.

Ενώ η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να αποφασιστεί με εκτελεστικό διάταγμα, η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο (όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400), απαιτεί τη σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου, αναφέρει ακόμα και προσθέτει πως:

«Συνομιλητές μας στην Ουάσιγκτον δεν θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο αυτό, καθώς σε όλες τις τακτικές τεχνικές συνομιλίες, η τουρκική πλευρά δεν φαίνεται έτοιμη να απομακρύνει τους S-400 από το έδαφός της» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Να σημειωθεί ότι ο Ερντογάν επισκέφθηκε τελευταία φορά τον Λευκό Οίκο το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, και οι δυο τους είχαν μια σχέση με σκαμπανεβάσματα.

Αν και διατηρούσαν στενούς προσωπικούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ (2017–2021), η περίοδος εκείνη χαρακτηρίστηκε επίσης από τεταμένες διμερείς σχέσεις λόγω διαφωνιών σχετικά με τους δεσμούς της Ουάσινγκτον με Κούρδους μαχητές στη Συρία και τις σχέσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα.

Η Τουρκία προκάλεσε την οργή της κυβέρνησης Τραμπ το 2019 με την αγορά των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400. Ως απάντηση, η Ουάσινγκτον ακύρωσε την προγραμματισμένη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία και την απέκλεισε από το κοινό πρόγραμμα παραγωγής των αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, η Τουρκία συμφώνησε στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16.