«Κλείδωσε» η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο για τις 25 Σεπτεμβρίου: Στην ατζέντα και τα F-35

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου και ότι αναμένει να ολοκληρώσουν εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες.

«Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε τελευταία φορά τον Λευκό Οίκο το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, και οι δυο τους είχαν μια σχέση με σκαμπανεβάσματα.

Αν και διατηρούσαν στενούς προσωπικούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ (2017–2021), η περίοδος εκείνη χαρακτηρίστηκε επίσης από τεταμένες διμερείς σχέσεις λόγω διαφωνιών σχετικά με τους δεσμούς της Ουάσινγκτον με Κούρδους μαχητές στη Συρία και τις σχέσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα.

Η Τουρκία προκάλεσε την οργή της κυβέρνησης Τραμπ το 2019 με την αγορά των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400. Ως απάντηση, η Ουάσινγκτον ακύρωσε την προγραμματισμένη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία και την απέκλεισε από το κοινό πρόγραμμα παραγωγής των αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, η Τουρκία συμφώνησε στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ είχαμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25!», έγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή.