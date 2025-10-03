Ερντογάν για άλωση της Ιερουσαλήμ το 1187: Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όπως έκανε ο σουλτάνος Σαλαντίν
Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
03/10/2025 • 13:51
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Δεν παρέλειψε την ευκαιρία να αναφερθεί για ακόμη μία φορά στην Ιερουσαλήμ ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Χ έγραψε για την 838η επέτειο της κατάκτησής της και έκανε ειδική μνεία στον σουλτάνο Σαλαντίν και τους «ηρωικούς στρατιώτες» του.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο Ερντογάν έγραψε: «Στην 838η επέτειο της Άλωσης της Ιερουσαλήμ, θυμάμαι με σεβασμό τον δεύτερο κατακτητή αυτής της ιερής πόλης, τον Σαλαντίν Αγιουμπι, και τους ηρωικούς στρατιώτες του».

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν παρέλειψε να επαναλάβει ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με αποφασιστικότητα και επιμονή για την Ιερουσαλήμ, την οποία μας εμπιστεύτηκε ο Προφήτης μας και οι προφήτες που ήρθαν πριν από αυτόν».

Δείτε την ανάρτηση του Ταγίπ Ερντογάν:

Υπενθυμίζεται ότι, η Ιερουσαλήμ έπεσε στις 2 Οκτωβρίου του 1887 στα χέρια του σουλτάνου της Αιγύπτου και της Συρίας, Σαλαντίν, μετά από 12ήμερη πολιορκία. Η καθοριστική μάχη πραγματοποιήθηκε στο Χαττίν πραγματοποιήθηκε το 1187 ανάμεσα στους Σταυροφόρους του Γκι των Λουζινιάν και τους μουσουλμάνους Αγιουβίδες του Σαλαντίν. Κατέληξε σε μεγάλη ήττα των Σταυροφόρων, η οποία οδήγησε στην κατάλυση του βασιλείου της Ιερουσαλήμ και, αργότερα (το 1189) στη Γ' Σταυροφορία.

