Ερντογάν για άλωση της Ιερουσαλήμ το 1187: Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όπως έκανε ο σουλτάνος Σαλαντίν

Δεν παρέλειψε την ευκαιρία να αναφερθεί για ακόμη μία φορά στην Ιερουσαλήμ ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Χ έγραψε για την 838η επέτειο της κατάκτησής της και έκανε ειδική μνεία στον σουλτάνο Σαλαντίν και τους «ηρωικούς στρατιώτες» του.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο Ερντογάν έγραψε: «Στην 838η επέτειο της Άλωσης της Ιερουσαλήμ, θυμάμαι με σεβασμό τον δεύτερο κατακτητή αυτής της ιερής πόλης, τον Σαλαντίν Αγιουμπι, και τους ηρωικούς στρατιώτες του».

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν παρέλειψε να επαναλάβει ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με αποφασιστικότητα και επιμονή για την Ιερουσαλήμ, την οποία μας εμπιστεύτηκε ο Προφήτης μας και οι προφήτες που ήρθαν πριν από αυτόν».

Δείτε την ανάρτηση του Ταγίπ Ερντογάν:

Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.



Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. pic.twitter.com/wPR6yEP6n4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, η Ιερουσαλήμ έπεσε στις 2 Οκτωβρίου του 1887 στα χέρια του σουλτάνου της Αιγύπτου και της Συρίας, Σαλαντίν, μετά από 12ήμερη πολιορκία. Η καθοριστική μάχη πραγματοποιήθηκε στο Χαττίν πραγματοποιήθηκε το 1187 ανάμεσα στους Σταυροφόρους του Γκι των Λουζινιάν και τους μουσουλμάνους Αγιουβίδες του Σαλαντίν. Κατέληξε σε μεγάλη ήττα των Σταυροφόρων, η οποία οδήγησε στην κατάλυση του βασιλείου της Ιερουσαλήμ και, αργότερα (το 1189) στη Γ' Σταυροφορία.