Ερντογάν για άλωση της Ιερουσαλήμ το 1187: Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όπως έκανε ο σουλτάνος Σαλαντίν

Δεν παρέλειψε την ευκαιρία να αναφερθεί για ακόμη μία φορά στην Ιερουσαλήμ ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Χ έγραψε για την 838η επέτειο της κατάκτησής της και έκανε ειδική μνεία στον σουλτάνο Σαλαντίν και τους «ηρωικούς στρατιώτες» του.
Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο Ερντογάν έγραψε: «Στην 838η επέτειο της Άλωσης της Ιερουσαλήμ, θυμάμαι με σεβασμό τον δεύτερο κατακτητή αυτής της ιερής πόλης, τον Σαλαντίν Αγιουμπι, και τους ηρωικούς στρατιώτες του».
Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν παρέλειψε να επαναλάβει ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με αποφασιστικότητα και επιμονή για την Ιερουσαλήμ, την οποία μας εμπιστεύτηκε ο Προφήτης μας και οι προφήτες που ήρθαν πριν από αυτόν».
Δείτε την ανάρτηση του Ταγίπ Ερντογάν:
Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2025
Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. pic.twitter.com/wPR6yEP6n4
Υπενθυμίζεται ότι, η Ιερουσαλήμ έπεσε στις 2 Οκτωβρίου του 1887 στα χέρια του σουλτάνου της Αιγύπτου και της Συρίας, Σαλαντίν, μετά από 12ήμερη πολιορκία. Η καθοριστική μάχη πραγματοποιήθηκε στο Χαττίν πραγματοποιήθηκε το 1187 ανάμεσα στους Σταυροφόρους του Γκι των Λουζινιάν και τους μουσουλμάνους Αγιουβίδες του Σαλαντίν. Κατέληξε σε μεγάλη ήττα των Σταυροφόρων, η οποία οδήγησε στην κατάλυση του βασιλείου της Ιερουσαλήμ και, αργότερα (το 1189) στη Γ' Σταυροφορία.