Ερντογάν: Έχουν μείνει μόνο δύο ηγέτες σε όλο τον κόσμο, εγώ και ο Πούτιν (vid)

« Έχουν μείνει μόνο δύο ανάμεσα στους ηγέτες του κόσμου. Εγώ και ο Πούτιν. Έχω συμπληρώσει 22 χρόνια στην προεδρία. Ο Πούτιν τα πλησιάζει. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν εξουδετερωθεί ή φύγει», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με φοιτητές.

Erdogan:



“There are only two people left among the leaders in the world. Me and Putin.



I have completed 22 years in office. Putin is close to that. All the others have been eliminated and left.”



