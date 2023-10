Ερντογάν: «Άνευ προηγουμένου κτηνωδία» η επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα

«Ζητώ από την ανθρωπότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτή την άνευ προηγουμένου κτηνωδία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας, όπως μετέδωσε το Anadolu.

Ο Ερντογάν σημείωσε ακόμα ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου ήταν «το τελευταίο παράδειγμα των επιθέσεων του Ισραήλ που στερούνται των πιο βασικών ανθρώπινων αξιών».

▪️Striking a hospital with women, children and innocent civilians is the latest example of #Israel's attacks devoid of the most basic human values.

▪️I call on all humanity to take action to stop this unprecedented atrocity in #Gaza.