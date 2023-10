Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ: Καλεί τους Ισραηλινούς να εγκαταλείψουν άμεσα την Τουρκία

Ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες του να φύγουν το συντομότερο δυνατόν από την Τουρκία, εξέδωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, εν μέσω φόβων για επιθέσεις αντιποίνων.

Συγκεκριμένα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας επικαλείται την έντονη ανησυχία ότι οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στην Τουρκία θα γίνουν στόχοι όσων είναι οργισμένοι στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Γάζας.

Το NSC αναφέρει ότι ανεβάζει τον συναγερμό στην Τουρκία στο επίπεδο «4» και καλεί όλους τους Ισραηλινούς στη χώρα να φύγουν το συντομότερο δυνατό.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - Israel's national security council calls on all Israelis to leave Turkey as soon as possible. #IsraelGazaWar #Israel #GazaCity #IsraelPalestineconflict #غزة_الآن #GazaAttack #Hamas pic.twitter.com/oMVX7KhGpK