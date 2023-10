Φόβοι για 500 νεκρούς

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η ισχυρότατη έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας προκλήθηκε από μια αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων της Χαμάς.

Breaking: IDF Spokesperson



From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.



According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023

Σημειώνεται ότι η έκρηξη προκάλεσε μεγάλο αριθμό απωλειών με την παλαιστινιακή πλευρά να μιλά για εκατοντάδες νεκρούς.

🔴BREAKING: Initial investigation by IDF shows explosion in hospital in Gaza was caused by a failed Hamas rocket launch - report — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 17, 2023

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανέφερε ότι το Ισραήλ εξετάζει την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας, τονίζοντας πως «υπάρχουν πολλές αποτυχημένες εκτοξεύσεις ρουκετών και πολλές ψεύτικες αναφορές από τη Χαμάς».

Συγκεκριμένα, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σημείωσε ότι οι αναφορές για πιθανή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση και πως οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν ακόμα όλες τις πληροφορίες για το συμβάν, διαβεβαιώνοντας πως θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ακόμη εάν η έκρηξη, που φέρεται να προκάλεσε εκατοντάδες θύματα, ήταν ισραηλινό χτύπημα.

Το Israel War Room μεταδίδει ότι οι πρώτες αναφορές για την έκρηξη στο Νοσοκομείο Αλ-Αχλί-Αραμπί στην πόλη της Γάζας υποδηλώνουν ότι είναι αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης εκτόξευσης ρουκετών από τη Χαμάς.

«Καμία αεροπορική δραστηριότητα του IDF δεν αναφέρθηκε εκείνη τη στιγμή και το χρονοδιάγραμμα συνέπεσε με την εκτόξευση πυραύλων στο Ισραήλ», τονίζει και υπενθυμίζει πως το 30% με 40% των πυραύλων της Χαμάς εκτοξεύονται και προσγειώνονται απότομα στη Λωρίδα της Γάζας.

#BREAKING: Local footage reported to have been the failed launch. https://t.co/XfeUeKaFGy pic.twitter.com/4lXYhcVdMY — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 17, 2023

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it's not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) October 17, 2023

Νωρίτερα, το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, είπε ότι υπήρξε αεροπορικό πλήγμα σε νοσοκομείο της Γάζας, με τις πρώτες μη επιβεβαιωμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 500 θύματα.

Αναλυτικότερα, όπως ισχυρίστηκαν οι παλαιστινιακές αρχές, «η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το Νοσοκομείο Αλ-Αχλί-Αραμπί στο κέντρο της πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους» και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις περίπου 200- 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν όπως δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, ενώ αργότερα, όπως μετέδωσε το Reuters το παλαιστινιακό υπουργείο τους ανέβασε στους 500.

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Ο Αμπάς κηρύσσει «δημόσιο πένθος για τρεις ημέρες και οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για τους μάρτυρες της σφαγής στο νοσοκομείο και όλους τους μάρτυρες του λαού μας», αναφέρει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ερντογάν: «Άνευ προηγουμένου κτηνωδία» η επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα

«Ζητώ από την ανθρωπότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτή την άνευ προηγουμένου κτηνωδία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας, όπως μετέδωσε το Anadolu.

Ο Ερντογάν σημείωσε ακόμα ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου ήταν «το τελευταίο παράδειγμα των επιθέσεων του Ισραήλ που στερούνται των πιο βασικών ανθρώπινων αξιών».

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωσή του καταδίκασε την Τρίτη με τον πιο έντονο τρόπο την όπως αποκάλεσε «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ σε νοσοκομείο της Γάζας.

«Είμαστε βαθιά αγανακτισμένοι που εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της στόχευσης ενός νοσοκομείου στη Γάζα σήμερα, και καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.





Ακύρωσε την συνάντηση με Μπάιντεν ο Αμπάς μετά τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο της Γάζας

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μετά το χτύπημα σε νοσοκομείο της Γάζας την Τρίτη που σκότωσε εκατοντάδες, δήλωσε ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Ιορδανία την Τετάρτη. Ο ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε ότι ο Αμπάς επέστρεφε στη Ραμάλα, την έδρα της κυβέρνησής του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει σε μια ώρα τους ομήρους εάν το Ισραήλ σταματήσει τον βομβαρδισμό

Νέο μήνυμα που φέρεται να έστειλε η Χαμάς για τους Ισραηλινούς ομήρους μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC επικαλούμενο ανώτατο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο NBC News ότι η οργάνωση θα απελευθερώσει όλους τους άμαχους ομήρους σε μία ώρα, εάν το Ισραήλ σταματήσει τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 199 άνθρωποι απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου και κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό.

Η Αίγυπτος κατηγορεί το Ισραήλ για τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο της Γάζας

Η Αίγυπτος δηλώνει ότι το Ισραήλ ευθύνεται για το χτύπημα του νοσοκομείου Ahli Baptist στην πόλη της Γάζας, το οποίο φέρεται να σκότωσε εκατοντάδες Παλαιστίνιους πολίτες, μεταδίδει το Times of Israel.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου καταδικάζει έντονα το περιστατικό και αναφέρει ότι το Κάιρο θεωρεί ότι αυτός ο "σκόπιμος βομβαρδισμός αμάχων αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς, ανθρωπιστικού δικαίου και των πιο βασικών αξιών της ανθρωπότητας".

Οι IDF δηλώνουν ότι εξακολουθούν να ερευνούν αν οι δυνάμεις τους ήταν υπεύθυνες για το χτύπημα ή αν ήταν αποτέλεσμα αποτυχημένης εκτόξευσης ρουκέτας ή άλλης αιτίας.

"Η Αίγυπτος κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις πολιτικές συλλογικής τιμωρίας εναντίον του λαού στη Λωρίδα της Γάζας", προσθέτει η ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ: Καλεί τους Ισραηλινούς να εγκαταλείψουν άμεσα την Τουρκία

Ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες του να φύγουν το συντομότερο δυνατόν από την Τουρκία, εξέδωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, εν μέσω φόβων για επιθέσεις αντιποίνων.

Συγκεκριμένα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας επικαλείται την έντονη ανησυχία ότι οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στην Τουρκία θα γίνουν στόχοι όσων είναι οργισμένοι στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Γάζας.

Το NSC αναφέρει ότι ανεβάζει τον συναγερμό στην Τουρκία στο επίπεδο «4» και καλεί όλους τους Ισραηλινούς στη χώρα να φύγουν το συντομότερο δυνατό.