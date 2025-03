Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι ρωσική εγκατάσταση και η μεταφορά του ελέγχου του στην Ουκρανία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι αδύνατη, δήλωσε την Τρίτη (25/03) το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Reuters το υπουργείο επίσης, τόνισε, ότι η από κοινού εκμετάλλευση του σταθμού δεν είναι αποδεκτή, καθώς θα ήταν αδύνατο να διασφαλιστεί σωστά η φυσική και πυρηνική ασφάλεια του σταθμού.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα δίνοντας στη δημοσιότητα δύο ανακοινώσεις σχετικά με τις συνομιλίες που είχε με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η βρετανική Guardian, οι δύο εμπόλεμες χώρες συμφώνησαν στην εξασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, την εξάλειψη της χρήσης βίας και την αποτροπή αξιοποίησης εμπορικών πλοίων για στρατιωτικούς σκοπούς στη Μαύρη Θάλασσα.

Στις ανακοινώσεις αναφέρεται επίσης ότι Ρωσία και Ουκρανία δεσμεύτηκαν να καταρτίσουν μέτρα για την εφαρμογή της προηγούμενης συμφωνίας, η οποία προβλέπει την παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν, όπως σημειώνεται, να εργάζονται με σκοπό την επίτευξη μιας «βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης».

Στο ειδικό ανακοινωθέν για την Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν τη διαρκή τους δέσμευση για την υποστήριξη της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, της απελευθέρωσης πολιτών που κρατούνται και της επιστροφής των παιδιών που έχουν μεταφερθεί βίαια από την Ουκρανία.

Αντίστοιχα, στο έγγραφο που αφορά τη Ρωσία, αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της πρόσβασης της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και λιπασμάτων, στη μείωση του κόστους ναυτιλιακής ασφάλισης και στη βελτίωση της πρόσβασης σε λιμάνια και συστήματα πληρωμών που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές.

Αμφότερα τα ανακοινωθέντα καταλήγουν με την επανάληψη της πάγιας θέσης των ΗΠΑ, όπως αυτή εκφράστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: «Η αιματοχυσία και από τις δύο πλευρές πρέπει να σταματήσει, ως απαραίτητο βήμα για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, σύμφωνα με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο Ριάντ», καταλήγει η ανακοίνωση

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι το Κίεβο υποστηρίζει τις δύο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία που ανακοινώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία θα θεωρήσει οποιαδήποτε μετακίνηση ναυτικών σκαφών από τη Ρωσία πέραν της ανατολικής Μαύρης Θάλασσας ως παραβίαση του πνεύματος των συμφωνιών και ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, θα έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας.

Ukraine and the United States held bilateral technical consultations in Riyadh focused on the security of energy and critical infrastructure, safe navigation in the Black Sea, and the release and return of our prisoners and children.



Fulfilling the task of the President of…