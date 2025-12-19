Η αστυνομία της Βραζιλίας ερεύνησε την Παρασκευή τις κατοικίες δύο βουλευτών του κόμματος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για κατάχρηση κοινοβουλευτικών πόρων, σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Φλάβιο Ντίνο, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του νυν αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, διέταξε συνολικά επτά έρευνες, δύο εκ των οποίων σε βάρος του Σόστενες Καβαλκάντε, ηγέτη του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL) στην Κάτω Βουλή και του Κάρλος Τζόρντι, βουλευτή προσκείμενου στον Μπολσονάρου. Θεωρούνται ύποπτοι, μαζί με άλλα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός τους, για «κατάχρηση και απόκρυψη δημόσιων πόρων», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Οι πόροι αυτοί προέρχονταν από τον Προϋπολογισμό που χορηγείται σε κάθε βουλευτή ή γερουσιαστή για δαπάνες που σχετίζονται με το αξίωμά τους. Η κατάχρηση φαίνεται ότι έγινε μέσω πλαστών συμφωνητικών για ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Στις έρευνες που έκαναν στο Ρίο ντε Τζανέιρο και την Μπραζίλια οι αστυνομικοί κατάσχεσαν περισσότερα από 400.000 ρεάλ (περίπου 62.000 ευρώ) από ένα σπίτι που σχετίζεται με τον Καβαλκάντε, είπε μια δικαστική πηγή.

Η έρευνα αυτή είναι παρακλάδι μιας άλλης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο και αφορούσε κατάχρηση δημόσιων πόρων, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και σύσταση συμμορίας. Ο Κάρλος Τζόρντι, με ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε αθώος και κατηγόρησε τους αστυνομικούς ότι είχαν το «θράσος» να χτυπήσουν την πόρτα του ανήμερα των γενεθλίων της κόρης του.

Ο Μπολσονάρου εκτίει από τον Νοέμβριο ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι συνωμότησε για να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον Λούλα. Αυτήν την εβδομάδα το Κοινοβούλιο, που ελέγχεται από τους συντηρητικούς, ενέκρινε έναν νόμο με τον οποίο θα μπορούσε να μειωθεί η ποινή του σε κάτι περισσότερο από δύο χρόνια.