Επίτροπος Άμυνας: Η Ευρώπη πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί στον αμυντικό τομέα

Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει «πολύ γρήγορα» ανεξαρτησία στον τομέα της άμυνας, δήλωσε την Τετάρτη ο Επίτροπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους.

«Πρέπει να αναπτύξουμε πανευρωπαϊκές ικανότητες, όχι μόνο εθνικές, που έχουν ανατεθεί σε κάθε κράτος μέλος από τους στόχους ικανότητας του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Κουμπίλιους σε ομιλία του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας.

«Για να είμαστε σαφείς, ανεξαρτησία δεν σημαίνει: μόνος. Ανεξαρτησία σημαίνει μαζί», πρόσθεσε.

«Οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα στο ΝΑΤΟ. Μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί στο ΝΑΤΟ και με την Ουκρανία».

Ο Κουμπίλιους προέτρεψε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να επενδύσει στο παραγωγικό δυναμικό, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

«Οι ικανότητες, όχι τα κέρδη, έχουν τη μεγαλύτερη σημασία τώρα και θα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια», δήλωσε.