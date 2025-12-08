Επίθεση Τραμπ κατά της ΕΕ, μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο X του Ίλον Μασκ

Βολές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η ΕΕ στην πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ.

Υπενθυμίζεται πως οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν το βαρύ πρόστιμο για παραβίαση των κανόνων σχετικά με το διαδικτυακό περιεχόμενο της Ένωσης από το X (πρώην Twitter).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «μοχθηρό» (nasty).

«Η Ευρώπη βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αναμένει να λάβει πλήρη αναφορά για το πρόστιμο της ΕΕ αργότερα τη Δευτέρα.

«Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να το κάνουν αυτό», είπε ο Τραμπ. Ανέφερε ότι ο Μασκ δεν τον είχε καλέσει για να του ζητήσει βοήθεια σχετικά με το θέμα.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το ιστορικό

Το Reuters υπενθυμίζει πως ο ο Μασκ απέρριψε το πρόστιμο, γράφοντας στο X «η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας. Ο μόνος τρόπος να ξέρεις για τι ψηφίζεις», έγραψε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καταδίκασαν την κίνηση ως επίθεση εναντίον αμερικανικών εταιρειών.

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ δήλωσαν ότι το X παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας, μεταξύ άλλων επειδή δεν παρείχε στους ερευνητές πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα, διατηρούσε ένα ελλιπές αρχείο διαφημίσεων και χρησιμοποιούσε παραπλανητικό σχεδιασμό για το σύστημα επαλήθευσης με το μπλε σημάδι.

Η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν, υπερασπίστηκε το πρόστιμο ως αναλογικό και τόνισε ότι ο DSA «δεν έχει καμία σχέση με λογοκρισία». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι νόμοι της δεν στοχεύουν καμία εθνικότητα και απλώς υπερασπίζονται τα ψηφιακά και δημοκρατικά πρότυπά της.

Τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Τεχνολογίας της ΕΕ, Τόμας Ρενιέ, συμπλήρωσε ότι «οι νομοθεσίες μας ισχύουν εξίσου για όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ, την Ασία και τις ΗΠΑ. Ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες, και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη».

Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Ρούμπιο, ο Ρενιέ απάντησε ότι «οι ακραίες δηλώσεις χρειάζονται μία ή δύο προτάσεις για να δημιουργήσουν εντάσεις ή κλιμακώσεις», προσθέτοντας ότι η Κομισιόν δεν πρόκειται να μπει σε τέτοιες αντιπαραθέσεις.

«Από αυτό το βήμα θα μετριάσουμε διπλωματικά τις εντάσεις, γιατί έχουμε πολλές κοινές προκλήσεις με τους Αμερικανούς φίλους μας. Μπορεί να το θεωρήσετε αδυναμία, εγώ το θεωρώ δύναμη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή δύναμη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και με τους Αμερικανούς ομολόγους μας» πρόσθεσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.