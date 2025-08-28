Times of Israel, Israel Hayom

Ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποίησαν επιδρομή τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε συριακή τοποθεσία που είχαν ήδη βομβαρδίσει τις δύο προηγούμενες ημέρες, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας, σε μια μεγάλη επιχείρηση που φέρεται να περιλάμβανε ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη καθώς και δεκάδες στρατιώτες εδάφους.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Ισραήλ χτύπησε για πρώτη φορά τον χώρο έξω από τη Δαμασκό την Τρίτη και τον βομβάρδισε ξανά την Τετάρτη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

#Breaking: According to my #Israeli military sources, the #Israel Air Force has carried out successful airstrikes on multiple bases of the jihadist regime in #Syria near #Damascus.



The strikes destroyed recently delivered Turkish-supplied weapons and equipment intended for use… pic.twitter.com/SD8dALkrMH — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 27, 2025

Αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο AFP, ότι η τοποθεσία ήταν πρώην στρατιωτική βάση της Συρίας στο Ταλ Μανέχ, κοντά στο Κισουέχ.

Μετά τη δεύτερη επίθεση της Τετάρτης, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ισραηλινά στρατεύματα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν επιδρομή, «οι λεπτομέρειες της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστές, εν μέσω συνεχιζόμενων εντατικών αναγνωριστικών πτήσεων».

Σύμφωνα με δύο πηγές του συριακού στρατού, μονάδα του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησε αερομεταφερόμενη απόβαση σε στρατηγικό ύψωμα νοτιοδυτικά της Δαμασκού και διεξήγαγε δίωρη επιχείρηση προτού αποχωρήσει από την περιοχή.

Σύμφωνα με το Israel Hayom, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό κανάλι Al-Hadath ανέφερε την Πέμπτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τουρκικές συσκευές παρακολούθησης που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή al-Kiswah και οι οποίες προορίζονταν για χρήση εναντίον των IDF και των Δρούζων της Συρίας στον νότο.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι η Ιερουσαλήμ είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση του προέδρου Αχμάντ αλ-Σάραα στη Συρία να μην «παίζει με τη φωτιά» και να μην ακολουθεί «εντολές από την Τουρκία».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι συσκευές βρίσκονταν στη θέση τους για πάνω από δέκα χρόνια και ότι «η Τουρκία προσπαθεί να μας πλησιάσει πολύ».

«Μην δοκιμάζετε την υπομονή μας και μην δοκιμάζετε τα όρια των επιχειρήσεών μας», διαμήνυσε το Ισραήλ στη Δαμασκό.