Η Ρωσία τα βάζει με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: Διαλύει το σώμα της Εκκλησίας - Έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί

Σοβαρές κατηγορίες κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Ηνωμένου Βασιλείου διατυπώνει η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR), ισχυριζόμενη ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες στηρίζουν ενεργά πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον παραγκωνισμό της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) αναφέρει ότι «οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, καλλιεργώντας ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες».

Όπως αναφέρει η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «έχει βρει κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής, στο πλαίσιο προσπαθειών να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

Russian Foreign Intelligence Service described the Ecumenical Patriarch of Istanbul as "Antichrist in Cossack Disguise".



The SVR accuses Ecumenical Patriarch Bartholomew I of continuing "separatist" activities, first implemented in Ukraine and now targeting the Baltic states… pic.twitter.com/V0Ej1O1odp — 1880 News (@1880News) January 12, 2026

Το γραφείο Τύπου της SVR προσθέτει ότι «ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη».

Εν τω μεταξύ, το γραφείο Τύπου επισήμανε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με σκοπό να πλήξει την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Καταλογίζει μάλιστα στον κ. Βαρθολομαίο «επιθετική διάθεση» που «δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής».

Μάλιστα, μιλούν για «ύπουλο πνεύμα» εκ μέρους του Πατριάρχη που «εξαπλώνεται σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Προκειμένου να ξεκινήσει μια εκστρατεία καταστολής της “ιδιαίτερα επίμονης” Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου», τόνισε η SVR.

Στην ανακοίνωσή της η SVR επισημαίνει ακόμη ότι «στους εκκλησιαστικούς κύκλους σημειώνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο, ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: “Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους”».