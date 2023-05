Επίθεση στο Κρεμλίνο: Πραγματικότητα ή προβοκάτσια; Τι λένε οι αναλυτές

Πληθαίνουν οι απόψεις των αναλυτών και των think tanks, όπως το «Institute for the Study of War» πως η επίθεση στο Κρεμλίνο ίσως ενορχηστρώθηκε εκ των εσω.

Αρκετοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αναλυτές αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το περιστατικό με την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο την Πέμπτη.

Η κοινή συνισταμένη πολλών εκ των αναλυτών καταλήγει στο είναι πολύ πιθανό η Ρωσία να πραγματοποίησε η ίδια την «επίθεση» για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής ανάγκης να προετοιμάσει τη ρωσική κοινωνία να είναι «παρά πόδα» για πόλεμο.

«Στόχος η κινητοποίηση της κοινωνίας»

«Η Ρωσία πιθανότατα σκηνοθέτησε αυτή την επίθεση σε μια προσπάθεια να φέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ρωσίας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη κοινωνική κινητοποίηση», ανέφεραν αναλυτές του γνωστού think tank «Institute for the Study of War» σε ανάλυσή τους το βράδυ της Τετάρτης.

Αρκετές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το χτύπημα έγινε στο εσωτερικό της χώρας και σκηνοθετήθηκε σκόπιμα, σημείωσε το ISW, και όχι μόνο επειδή η Ρωσία έλαβε πρόσφατα μέτρα για την αεράμυνά της, μεταξύ άλλων και μέσα στην ίδια τη Μόσχα.

Η εικόνα που βάζει σε σκέψεις

Μια εικόνα που έχει ληφθεί από βίντεο δείχνει ένα ιπτάμενο αντικείμενο να εκρήγνυται σε μια έντονη έκρηξη φωτός κοντά στον θόλο του κτιρίου της Γερουσίας του Κρεμλίνου κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης επίθεσης ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Μόσχα της Ρωσίας, σε αυτή την εικόνα που έχει ληφθεί από βίντεο που έχει ληφθεί από το Reuters στις 3 Μαΐου 2023.

Ως εκ τούτου, σημειώνει το ISW, είναι επομένως «εξαιρετικά απίθανο» δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να έχουν «διαπεράσει πολλαπλά στρώματα αεράμυνας και να πυροδοτηθούν ή να καταρριφθούν ακριβώς πάνω από την καρδιά του Κρεμλίνου με τρόπο που παρείχε θεαματικές εικόνες που καταγράφηκαν όμορφα από την κάμερα».

Επιπλέον, η «άμεση, συνεκτική και συντονισμένη αντίδραση» του Κρεμλίνου στο περιστατικό δημιούργησε επίσης υποψίες, υποδηλώνοντας ότι η επίθεση «προετοιμάστηκε εσωτερικά με τέτοιο τρόπο ώστε τα επιδιωκόμενα πολιτικά αποτελέσματά της να υπερτερούν της αμηχανίας της», σημείωσε το think tank.

Αν η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική, ισχυρίζεται το ISW, «είναι πολύ πιθανό ότι η επίσημη ρωσική απάντηση να ήταν αρχικά πολύ πιο “αποδιοργανωμένη”, καθώς οι Ρώσοι αξιωματούχοι θα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό αφήγημα και να αντισταθμίσουν τις ρητορικές επιπτώσεις μιας ξεκάθαρης αμηχανίας».

Αμφιβολίες σχετικά με το υλικό

Αμφιβολίες σχετικά με τη γνησιότητα της επίθεσης άρχισαν γρήγορα να δημιουργούνται καθώς άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει τις επιθέσεις των drones.

Τα βίντεο έδειχναν καπνό να υψώνεται πάνω από το Κρεμλίνο και φλεγόμενα συντρίμμια στο θολωτό κτίριο του παλατιού της Γερουσίας εντός των τειχών.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε ένα drone να εκρήγνυται πάνω από το θολωτό κτίριο της Γερουσίας. Κάποιοι τηλεθεατές έσπευσαν να πουν ότι δύο άγνωστες φιγούρες φαίνονταν να σκαρφαλώνουν στη θολωτή οροφή όταν το drone εξερράγη.

Πολλά τα ερωτήματα

Έχουν επίσης τεθεί ερωτήματα σχετικά με το γιατί το Κρεμλίνο περίμενε τόσο πολύ, ώρες μετά το περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα, για να το ανακοινώσει και γιατί τα ρωσικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, που συνήθως είναι γεμάτα με συζητήσεις για τον πόλεμο με την Ουκρανία, τη ρωσική στρατιωτική στρατηγική και την ηγεσία, σιώπησαν για ένα περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα σε πλήρη θέα (αν και νύχτα) στο κέντρο της Μόσχας.

Γιατί, επίσης, τα βίντεο της «επίθεσης» εμφανίστηκαν μόνο μετά το περιστατικό και, μάλιστα, ποιος κατέγραψε το υλικό - και τι τους ώθησε να αρχίσουν να το βιντεοσκοπούν μόλις λίγα λεπτά πριν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εμφανιστούν πάνω από το Κρεμλίνο;

Οι αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι, εάν το περιστατικό ήταν απόπειρα δολοφονίας, θα ήταν σαν ομολογία της κακής ασφάλειας στο Κρεμλίνο.

«Οι άνθρωποι θα πρέπει πραγματικά να σταματήσουν να μιλούν για αυτό ως απόπειρα δολοφονίας κατά του Πούτιν», δήλωσε ο Μαρκ Γκαλεότι, πολιτικός αναλυτής, ακαδημαϊκός και συγγραφέας πολλών βιβλίων για τη Ρωσία, λέγοντας ότι αυτό ήταν «απλώς ένα παιχνίδι».

Obviously the Kremlin drone story is still very much a breaking one, but people should really stop talking about this as an attempted assassination attempts against Putin. That's just playing to Kremlin talking points 1/ — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) May 3, 2023

«Είναι γνωστό ότι (σ.σ. Ο Πούτιν) σπάνια πηγαίνει στο Κρεμλίνο, πόσο μάλλον να διανυκτερεύει εκεί, και δεν υπήρχαν προγραμματισμένες πρωινές συναντήσεις ή κάτι παρόμοιο εκεί που θα μπορούσε να κάνει κάποιον να υποθέσει ότι μπορεί να βρίσκεται στο διαμέρισμά του εκεί», σημείωσε ο Γκαλεότι στο Twitter.

Το μεγάλο «γιατί»

Οι αναλυτές ξεκαθαρίζουν ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιος εκτόξευσε τα drones. Αυτό που έχει σημασία, αντίθετα, σημειώνουν, είναι οι συνέπειες της «επίθεσης» και πώς θα τη χρησιμοποιήσει η Ρωσία σε εσωτερικό ή διεθνές επίπεδο.

Το timing της υποτιθέμενης επίθεσης, η οποία έρχεται λίγες ημέρες πριν από την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου για τον εορτασμό της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, δεν έμεινε απαρατήρητη - ούτε και επρόκειτο να περάσει, λένε οι αναλυτές.

Η Μόσχα πιθανότατα ήλπιζε ότι το περιστατικό θα ενίσχυε τις προσπάθειές της να παρουσιάσει την Ουκρανία ως «υπαρξιακή απειλή« για τη Ρωσία, δήλωσαν αναλυτές, ιδιαίτερα ενόψει της φετινής παρέλασης της Ημέρας της Νίκης, η οποία φέτος δεν θα είναι όπως άλλοτε εξαιτίας των Ρώσων αξιωματούχων που επικαλέστηκαν «λόγους ασφαλείας» και ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις.

«Δεν με ενδιαφέρει ποιος εκτόξευσε αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από πού προήλθαν και αν ήταν ικανά να σκοτώσουν τον Πούτιν. Δεν με νοιάζει γιατί δεν μπορώ να ξέρω», σημείωσε την Τετάρτη στο Twitter ο Σαμ Γκριν, διευθυντής για τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

«Αυτό που με νοιάζει είναι τι θα συμβεί στη συνέχεια, και αυτό περιλαμβάνει το πώς αυτό θα παίξει στο εσωτερικό της Ρωσίας και αν θα προκαλέσει σημαντική νέα κλιμάκωση από τη ρωσική πλευρά», σημείωσε ο Γκριν, επίσης καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο King's College του Λονδίνου.

A few thoughts on the "drone attack" on the Kremlin.



TL;DR: Leaving aside all the things we cannot know, we should expect Moscow to milk this for all it's worth -- but that's probably not much.



(A quick and probably ill-advised 🧵)



/1 — Sam Greene (@samagreene) May 3, 2023

Παρ' όλα αυτά, το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει ένα ρίσκπ σε αυτή την προσέγγιση, είπε: «Αν η απάντηση της κυβέρνησης θεωρηθεί "αδύναμη ή ανύπαρκτη” ... ο κόσμος θα το προσέξει»...

