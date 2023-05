Τα νέα σενάρια για την ουκρανική αντεπίθεση μετά τα drone στο Κρεμλίνο

Νέα σενάρια για την αντεπίθεση της Ουκρανίας στον πόλεμο της Μόσχας έρχονται στο προσκήνιο, στον απόηχο της επίθεσης στο Κρεμλίνο, την οποία η Ρωσία χαρακτήρισε «τρομοκρατική». Από την πλευρά του το Κίεβο αρνήθηκε εξαρχής κάθε εμπλοκή στη φημολογούμενη «απόπειρα δολοφονίας» του Πούτιν.

Σύμφωνα με το αρχηγείο στρατού της Ουκρανίας, η δολοφονική επίθεση στην καρδιά του Κρεμλίνου που καταγράφηκε σε βίντεο είναι προβοκάτσια προερχόμενη από τη Ρωσία.

Σε αντίποινα, η Μόσχα εξαπέλυσε νέα επίθεση με drones το πρωί της Πέμπτης τόσο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας όσο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις με άγνωστο τον αριθμό ζημιών και απωλειών.

Την ίδια ώρα, διάχυτες πληροφορίες φέρουν είτε τους Ρώσους έτοιμους για μεγάλη επίθεση είτε τους Ουκρανούς να προχωρούν στη μεγάλη αντεπίθεση την 9η Μαΐου, ημέρα ορόσημο, κατά την οποία η Ρωσία γιορτάζει τη νίκη της επί των ναζί, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι προετοιμασίες του ουκρανικού στρατού είναι μεγάλες, καθώς η φημολογούμενη αντεπίθεση θα πραγματοποιηθεί χωρίς την αεροπορική υποστήριξη από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Την Τετάρτη, 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς πυραύλους, ενώ για πρώτη φορά οι Ρώσοι δημοσίευσαν βίντεο με τις πτώσεις ιρανικών drones στην Ουκρανία.

Από τη ρωσική πλευρά η Μόσχα επιμένει ότι έγινε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν και κάνει λόγο για δύο καταρριφθέντα drones με βίντεο να δείχνουν τη στιγμή της κατάρριψης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Video of the second drone strike on the Kremlin



16 minutes elapsed between the strikes of the two UAVs. pic.twitter.com/kawTNtxPVx