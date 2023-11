Επίθεση στο Δουβλίνο: Επεισόδια κοντά στο σημείο όπου άνδρας μαχαίρωσε 5 ανθρώπους (vids)

Επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ στο Δουβλίνο και ένα περιπολικό της αστυνομίας πυρπολήθηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης, με μαχαίρι που σημειώθηκε σε πλατεία του Δουβλίνου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, δεκάδες φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν προς τις αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο. Πυρπολήθηκε όχημα της αστυνομίας, αλλά και ένα λεωφορείο.

Στη συνοικία αυτήν, όπου ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των Ιρλανδών μετρούν», μετά την είδηση ότι ο δράστης ήταν μετανάστης από την Αλγερία.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πίσω από τις βίαιες διαμαρτυρίες στο Δουβλίνο βρίσκονται ακροδεξιοί χούλιγκαν, σύμφωνα με το Sky News. Ήδη έχει καταγραφεί πλιάτσικο σε καταστήματα, όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ, ενώ διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές στο τραμ, σπάζοντας παράθυρα και βάζοντας φωτιά στους συρμούς.

Dublin burns tonight.

Irish children were stabbed by an immigrant and what does the government do? Send their police and army to beat their own citizens.

Shameful.#Ireland #IrelandBelongsToTheIrish pic.twitter.com/vaiszpll07 — Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) November 23, 2023

Large crowds of angry locals out in the streets tonight in Dublin. pic.twitter.com/Pcmxg2dawz — FJ (@Natsecjeff) November 23, 2023 Angry scenes in Dublin tonight as news breaks that an Algerian immigrant is responsible for the mass stabbing attack earlier today. #IrelandisFull pic.twitter.com/PXUqReRQXL — MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) November 23, 2023

Multiple vehicles on fire amid clashes with riot police in Dublin. pic.twitter.com/nw7sWdHLhJ — gript (@griptmedia) November 23, 2023

Οι βίαιοι διαδηλωτές έκαψαν ένα κάδο απορριμάτων και το χρησιμοποίησαν εναντίον των αστυνομικών, ενώ την ίδια στιγμή έριχναν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα.

Σύμφωνα με τους Irish Times από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν αρκετοί αστυνομικοί.

Irish rioters set a container on fire and use it to charge riot police lines in Dublin.



The riots broke out after reports of a mass-stabbing, in which an Algerian man allegedly stabbed 3 young kids and a woman near a school.



A young girl and the woman are in critical condition pic.twitter.com/heKNbeI7oT — Visegrád 24 (@visegrad24) November 23, 2023

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιρλανδίας δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ούτε αυτό της τρομοκρατίας, όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης.

«Ποτέ δεν απέκλεισα κανένα πιθανό κίνητρο για αυτήν την επίθεση. Όπως είπα εξαρχής, εξετάζονται όλες οι πιθανότητες», δήλωσε ο Ντριου Χάρις. Λίγο νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους ότι η αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι το συμβάν δεν σχετιζόταν με τρομοκρατική ενέργεια.

«Δεν θα κάνω περαιτέρω εικασίες όσον αφορά το τρομοκρατικό κίνητρο. Μέχρι να σιγουρευτούμε για ποιο είναι το κίνητρο (του δράστη) θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα», πρόσθεσε ο Χάρις.

"Lunatic hooligan faction driven by far right ideology" is responsible for the unrest on Dublin streets, according to Irish Garda commissioner Drew Harris.



Not the terrorist, or more importantly, those that have flooded the West with violent immigrants.pic.twitter.com/sCOAUEl9oi — DD Denslow 🇬🇧 (@wolsned) November 23, 2023

Happening now: There is an outpouring of rage on the streets of Dublin, Ireland as the people demand action against mass immigration following a mass stabbing incident against children. pic.twitter.com/yh7BM0eU8p — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 23, 2023

Πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Νοεμβρίου 2023, ώρα 22:14