Δουβλίνο: Πέντε τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο (vid)

Η αστυνομία της Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία είναι παιδιά, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό περιστατικό στο κέντρο του Δουβλίνου την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ιρλανδικά ΜΜΕ, οι πέντε (ένας άνδρας, μία γυναίκα και τρία παιδιά) τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στην Πλατεία Πάρνελ του Δουβλίνου.

Ένα κορίτσι έχει τραυματιστεί σοβαρά από την επίθεση και τα άλλα δύο παιδιά νοσηλεύονται με λιγότερο σοβαρά τραύματα, ανέφερε η αστυνομία. Μια ενήλικη γυναίκα νοσηλεύεται επίσης με σοβαρούς τραυματισμούς και ένας ενήλικος άνδρας έχει υποστεί λιγότερο σοβαρά τραύματα, πρόσθεσε η αστυνομία.

Η εφημερίδα «Irish Times» ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος της επίθεσης συνελήφθη και φέρει τραύματα που πιστεύεται να προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του. Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε νεαρά άτομα και ότι περαστικοί επενέβησαν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί έρευνες αναφέροντας ότι δεν αναζητά κάποιο άλλο άτομο αυτή τη στιγμή.

Το κίνητρο της επίθεσης, που σημειώθηκε κοντά σε σχολείο, δεν έχει αποσαφηνιστεί, πρόσθεσε η «Irish Times».

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE, η αστυνομία δεν θεωρεί το συμβάν τρομοκρατικού χαρακτήρα.

