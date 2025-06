Επίθεση σε σχολείο στην Αυστρία: Δέκα νεκροί και 28 τραυματίες - «Είναι μια εθνική τραγωδία», λέει ο Στόκερ (pics&vids)

Δέκα νεκροί και 28 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης με πυροβολισμούς σε σχολείο του Γκράτς της Αυστρίας το πρωί της Τρίτης (10/06).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 5min.at που επικαλείται το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων οι νεκροί είναι 10, ενώ σύμφωνα με την Krone, 28 άτομα έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μεταξύ των νεκρών, φαίνεται πως είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε σε τουαλέτα. Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι κάποια από τα θύματα είχαν δεχθεί πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Όπως αναμετέδωσε νωρίτερα το Reuters, κάνοντας αναφορά στην τοπική αστυνομία, η δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF μετέδωσε ότι αρκετά άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, μεταξύ αυτών μαθητές και εκπαιδευτικοί.

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) June 10, 2025

Σύμφωνα με τον διευθυντή της τοπικής αστυνομίας, Γκέραλντ Όρτνερ, ο ένοπλος ήταν 21 ετών, ζούσε στο Γκρατς και χρησιμοποίησε δύο όπλα, τα οποία κατείχε νόμιμα. Ο 21χρονος, πρώην μαθητής του σχολείου, φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε τουαλέτα του κτιρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας.

Μάλιστα, και ο υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ επιβεβαίωσε ότι ο νεαρός δεν είχε ολοκληρώσει τη φοίτησή του στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Όπως ανέφεραν πηγές της αστυνομίας που επικαλείται η Kronen Zeitung, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 π.μ. (τοπική ώρα) όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Ο δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες διδασκαλίας. Το κτίριο ερευνάται διεξοδικά και υπάρχουν αναφορές για εντοπισμό της σορού του υπόπτου σε μία από τις τουαλέτες.

🇦🇹 Footage from a classroom in the school in Graz, Austria, as the gunman began shooting. https://t.co/1DqtfwCLeI pic.twitter.com/VB9OKpGpAK — →LEAKLIV:/ (@leakliv) June 10, 2025

Όπως γράφεται στην εφημερίδα, ο εν λόγω έφηβος θεωρούσε τον εαυτό του «θύμα bullying» στο σχολείο του.

Σημειώνεται ότι, τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, στην μνήμη των θυμάτων της σημερινής επίθεσης σε σχολείο του Γκρατς.

Επιπλέον, όπως δήλωσε πριν από λίγο από την πόλη της τραγωδίας ο κ. Στόκερ, την Τρίτη στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) θα τηρηθεί σε όλη τη χώρα ενός λεπτού σιγή.

Η στιγμή που δράστης ανοίγει πυρ στο σχολείο

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζεται η στιγμή των πυροβολισμών. Μάλιστα, σε ένα εξ αυτών φαίνεται και ο δράστης, ο οποίος φεύγει σταδιακά από το σημείο.

Avusturya'nın Graz kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi.



En az 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor.#Graz #Australia pic.twitter.com/PralVlYQYT — Sally (@sallyistaken) June 10, 2025

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και βίντεο με την επιχείρηση των Αρχών εντός του σχολικού συγκροτήματος, με παιδιά να φωνάζουν τρομαγμένα, την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούν να τα προστατεύσουν και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

#BREAKING :GRAZ SCHOOL SHOOTING DEATH TOLL RISES TO 11 💔



Heartbreaking update from #Lend district in #Graz, #Austria: 11 lives lost in tragic school shooting. Police and Cobra units are on scene, area secured. Our thoughts are with the victims’ families. 😢 #BreakingNews pic.twitter.com/mvvDOvUZlO — ViralNewsHQ™ (@viralposts2323) June 10, 2025

Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία στο Γκρατς να είναι σε επιφυλακή για να φροντίσουν τους τραυματίες.

Τριήμερο εθνικό πένθος

«Εθνική τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα μας» λέει ο καγκελάριος της Αυστρίας

Παράλληλα, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ έκανε λόγο για «εθνική τραγωδία που συγκλόνισε βαθιά ολόκληρη τη χώρα», χαρακτηρίζοντάς την «ακατανόητη πράξη» βίας. «Δεν υπάρχουν λέξεις για τον πόνο και τη θλίψη που όλοι μας στην Αυστρία νιώθουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντίδρασή τους.

«Σήμερα το μόνο που έχει σημασία είναι η συμπόνια. Και το να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η ανθρωπιά είναι η ισχυρότερη δύναμή μας», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η δήμαρχος της πόλης, Έλκε Καρ, δήλωσε συγκλονισμένη και έκανε λόγο για μια «τρομερή τραγωδία» που συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες.

«Φρίκη που δεν περιγράφεται με λόγια», λέει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν

«Αυτή η φρίκη δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν για την επίθεση στο σχολείο του Γκρατς και έκανε λόγο για «χτύπημα στην καρδιά της Αυστρίας».

«Ήταν νέοι, οι οποίοι είχαν όλη τους την ζωή μπροστά τους. Ένας δάσκαλος που τους συνόδευε καθ΄ οδόν. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να απαλύνει τον πόνο που νιώθουν οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τα αδέρφια και οι φίλοι των δολοφονηθέντων», γράφει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Προσθέτει δε ότι: «Η Αυστρία θρηνεί και αυτή την ώρα στεκόμαστε ενωμένοι, για να αντέξουμε μαζί τον πόνο. Στεκόμαστε ενωμένοι για να συμπαρασταθούμε σε όλους εκείνους που πονούν. Σήμερα και σε όλες τις δύσκολες ημέρες που έρχονται, η χώρα μας θα δείξει ότι η δύναμή μας βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ενότητα».

Κυρ. Μητσοτάκης για επίθεση σε σχολείο της Αυστρίας: Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη (10/06) στον λαό της Αυστρίας, μετά την επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στο Γκατς, όπου δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στο Χ τόνισε ότι «τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και ελπίδας, όπου κάθε παιδί θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλές».

I am deeply shocked by the news of the shooting at the school in Graz. Schools should be beacons of learning and hope, where every child feels safe. My thoughts are with the victims, their families and those affected. I extend our heartfelt condolences to the people of Austria. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 10, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την είδηση ​​της επίθεσης με πυροβολισμούς στο σχολείο στο Γκρατς. Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και ελπίδας, όπου κάθε παιδί θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλές.

Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους πληγέντες.

Εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό της Αυστρίας».

Φον ντερ Λάιεν και Κάλας καταδικάζουν την επίθεση

Με τη σειρά τους, σοκαρισμένες δήλωσαν οι επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές στο σχολείο και να μπορεί να μαθαίνει ελεύθερα, χωρίς φόβο ή βία», έγραψε η Κάλας στο δίκτυο X.

Deeply shocked by the news of the school shooting in Austria.



Every child should feel safe at school and be able to learn free from fear and violence.



My thoughts are with the victims, their families and the Austrian people in this dark moment. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 10, 2025

«Τα νέα από το Γκρατς με αγγίζουν στην καρδιά», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Τα σχολεία είναι σύμβολα της νεότητας, της ελπίδας και του μέλλοντος», τόνισε στο X. «Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι τα σχολεία γίνονται τόποι θανάτου και βίας», πρόσθεσε.

Die Nachrichten aus Graz treffen ins Mark.



Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden.



Schulen sind Symbole für Jugend, Hoffnung, und Zukunft. Es ist schwer zu ertragen, wenn Schulen zu Orten von Tod und Gewalt werden.



Mein Dank gilt den Einsatzkräften… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 10, 2025

Σημειώνεται ότι, η Αυστρία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά οπλοκατοχής στην Ευρώπη που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 30 όπλα ανά 100 κατοίκους, σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου διεθνούς κέντρου Small Arms Survey.

Τα πολυβόλα και οι επαναληπτικές καραμπίνες απαγορεύονται, ενώ η ιδιοκτησία περιστρόφων, πιστολιών και ημιαυτόματων όπλων επιτρέπεται μόνο με επίσημη άδεια.

Τα τουφέκια και οι καραμπίνες επιτρέπονται με άδεια για πυροβόλο όπλο ή με άδεια κυνηγιού σε ισχύ ή για μέλη σκοπευτικών ομίλων.

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Γκρατς

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τους σημερινούς πυροβολισμούς σε σχολείο στο Γκρατς της Αυστρίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

Deeply shocked by today’s school shooting in #Graz.



We extend our sincerest condolences to the families of the victims and we stand with the Austrian people during this difficult time. pic.twitter.com/CHqvQzeQwi — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 10, 2025

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπαραστεκόμαστε στον αυστριακό λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».